MLB／超壯大谷由來　一口氣舉495磅超猛！

天使隊日籍二刀流好手大谷翔平今天在自己的IG上放上「495磅！」為標題的影片，而看到他身穿Ｔ恤，短褲健身的狀況，真的讓人不難理解他為何變這麼壯。
過去大谷在日職身材就已經很高大，不過到美國，有更多身材更好的球員，這次他舉起224.2公斤的槓鈴，讓人驚訝他的重訓菜單。
去年大谷因為左膝開刀，所以無法完整打完一整季，今年他將投球「解禁」，投打二刀流即將復出。
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