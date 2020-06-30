網球／19歲台英混血女將減重有成　把握疫情養傷、練中文

▲葛藍喬安娜於ITF巡迴賽泰國華欣站闖入八強（圖／葛藍喬安娜提供）

▲葛藍喬安娜在防疫期間加強體能訓練（圖／葛藍喬安娜提供）

▲葛藍喬安娜開發新興趣練習硬筆字（圖／葛藍喬安娜提供）

7月將滿19歲的台英混血小將葛藍喬安娜，在6月球星防疫盃全排賽事中拿下一冠三亞，其中第一週在女單決賽中，直落二力克大會頭號種子、女單世界排名290的李亞軒，收獲個人生涯第一座全排后座。去年葛藍喬安娜在ITF巡迴賽泰國華欣站表現亮眼，自會外出發接連橫掃地主晉級、會內賽先擊敗生涯最佳單打排名82位的英國好手Katie Boulter，而後更拍落保加利亞第5種子挺進女單8強。然而下週的台北海碩盃女單賽事，葛藍喬安娜意外敗給學妹楊亞依，下場後她也難掩悲傷情緒流下眼淚。談到那場比賽，葛藍喬安娜表示當時給自己的壓力太大，「一直想說如果輸了會很丟臉，但年齡跟實力不是成正比的，亞依是個很厲害的選手。」她更提到若把心思不斷糾結在勝負上，反而會無法發揮平時練習的水準。雖然台北海碩盃失利，不過擦乾眼淚後，她便重新調整心態並記取教訓，除了在教練的幫助下好好的休息與放鬆之外，她也針對缺點積極訓練，並在11月底的ITF巡迴賽泰國暖武里站挺進四強，寫下個人三度參賽中的最佳成績。在參與球星防疫盃全排賽事前，葛藍喬安娜前一場比賽為3月初的ITF巡迴賽澳洲圖翁巴站，雖然時隔兩個多月才再度站上賽場，但葛藍喬安娜面對比賽仍絲毫不生疏，依舊表現亮眼。她提到因為疫情的關係，所以有充裕的時間好好接受治療與復健，並能維持早睡早起的規律作息，傷勢獲得改善後，她便加強體能訓練，也針對腳步問題修正， 身體康復加上重點式訓練，讓她在防疫盃賽事獲得顯著的成果。葛藍喬安娜在賽事前也從高雄北上加入國家網球訓練站的團隊訓練，她提到自主訓練雖然能夠專注加強自己不足的部分，不過有夥伴共同卻可以互相激勵，更笑稱「來到網中訓練的時候跑體能會比較不偷懶！」除此之外，她也積極執行減重計畫，「我的食量很大，而且很喜歡吃一些高熱量的食物，這樣一來體重不但會變重，還會增加身體負擔。」葛藍喬安娜表示，減重後讓她在場上的移位更加靈活，增進體能續航力，也變得比較「不怕累」。葛藍喬安娜提到她也把握這段時間多與家人相處，除了在家之外偶爾也會到戶外爬山、呼吸新鮮空氣。「我從開始打球以來，從來沒有這麼長的一段休息時間，常常都要自己飛來飛去，現在能夠多陪陪家人我覺得很棒。」除此之外，葛藍喬安娜還發展出「寫硬筆字」的新興趣，「我認為寫字可以讓我靜心，也能夠提高專注力。」葛藍喬安娜在去年美網結束後，正式告別青少年賽事，目前的單打世界排名為612、雙打607名，距離生涯最佳的單打580、雙打591只差一些距離，雖然疫情影響到她2020年的計畫與設定的目標，不過她也以積極的態度面對，「我相信機會是留給準備好的人，只要隨時保持備戰狀態，等賽事恢復之後，就能有發揮的舞台。」