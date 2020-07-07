辜董請青棒國手吃牛排被酸　棒協：這是理事長美意　

「這就是各位看不出來的城鄉差距」、「小朋友長大後的美好回憶」等留言。

中國信託慈善基金會董事長、現任棒協理事長辜仲諒日前宴請中華U18青棒隊小國手們在台東餐廳請吃牛排，不過卻有網友譏諷「辜董請客太寒酸」，「牛排才200元等「讓不少當地居民反彈「這是當地最高級」。著名的「歐鄉」餐廳，在當地飄香已久，加上政府補助國手一天餐費為250元，棒協秘書長林宗成回應：「這是理事長美意，因為在台東，餐費又有限，所以給小朋友加菜。」沒想到辜董一番美意竟然遭到網友曲解，因此網路上也有不少聲音出現，