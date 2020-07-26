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日職／比賽中玩起「野球拳」　火腿杉谷拳士又一代表作

運動中心/綜合報導-2020-07-26 20:17:15
▲杉谷拳士與川島慶三玩起猜拳。（圖／取自太平洋聯盟TV)
日職軟銀鷹隊與火腿隊今天交手，比賽4局下由軟銀進攻，川島慶三敲出三壘方向內野安打，再利用腳程盜壘，不過最後出局，經過重播檢視後，雖然最後是出局，但是檢驗過程中，兩人突然猜拳，川島也舉起右手。

杉谷拳士本來就是火腿的福將，也是球隊開心果，不過他也是有很多好笑的一面。

由於杉谷出了布，川島出了剪刀，川島大獲全勝，他也舉起右手慶祝，不過檢驗結果仍為出局。

                                                                                                                          

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