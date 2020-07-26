日職／比賽中玩起「野球拳」　火腿杉谷拳士又一代表作

日職軟銀鷹隊與火腿隊今天交手，比賽4局下由軟銀進攻，川島慶三敲出三壘方向內野安打，再利用腳程盜壘，不過最後出局，經過重播檢視後，雖然最後是出局，但是檢驗過程中，兩人突然猜拳，川島也舉起右手。
杉谷拳士本來就是火腿的福將，也是球隊開心果，不過他也是有很多好笑的一面。
由於杉谷出了布，川島出了剪刀，川島大獲全勝，他也舉起右手慶祝，不過檢驗結果仍為出局。
您是否已經年滿18歲？
延伸閱讀
想看更多
國旅正夯 喝黑松6大品牌小寶特 消暑度假一次GET
租金續攀升，利率再探低，購屋成本降，有房好機會!
這只是一場合約婚姻，別怕。嫁給我後，你便能隨心所欲的報復....
飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費
你也住這裡嗎？全台超有梗地名「林北路」、「巨根街」、「大馬路」都上榜
發了發了，快來看看八月份的整體運勢如何？
夏日不只要消暑解渴還要補元氣！傳統、創意養生飲大PK！
盤點當季流行的6種髮型×4款髮飾，快速打造甜美可愛的日系編髮！
美到不行！南部最夯網美打卡景點 暑假衝一波吧！
順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」
盤點大師顏尼歐經典電影配樂(配合 配樂大師顏尼歐逝世、新天堂樂園重映
平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出