日職／比賽中玩起「野球拳」　火腿杉谷拳士又一代表作

日職軟銀鷹隊與火腿隊今天交手，比賽4局下由軟銀進攻，川島慶三敲出三壘方向內野安打，再利用腳程盜壘，不過最後出局，經過重播檢視後，雖然最後是出局，但是檢驗過程中，兩人突然猜拳，川島也舉起右手。杉谷拳士本來就是火腿的福將，也是球隊開心果，不過他也是有很多好笑的一面。由於杉谷出了布，川島出了剪刀，川島大獲全勝，他也舉起右手慶祝，不過檢驗結果仍為出局。