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籃球甜心「洗菜」搖身變闆娘　斜槓開咖啡廳吸引粉絲朝聖

記者吳政紘/綜合報導
calendar_today2020-08-06 12:01:08

▲籃球女孩洗菜升格當闆娘，粉紅新店《Uniqorn Taiwan》開張。吸引許多粉絲朝聖。（圖／洗菜IG）
▲籃球女孩洗菜升格當闆娘，粉紅新店《Uniqorn Taiwan》開張。吸引許多粉絲朝聖。（圖／洗菜IG）
正妹籃球女孩洗菜（王宇君）除了擁有高顏值外，還因為擁有一身好球技，吸引了許多粉絲關注。現在，她又多了一個新的身份-《Uniqorn Taiwan》的共同創辦人，正式開啟斜槓人生，開店當起闆娘來。

有關注洗菜的粉絲都知道，平日裡，她穿梭在各台灣的各大籃球場中，不時可看見在社群上分享最新的打卡狀態，儼然職業球員來著。此外，她還擁有一副好歌喉，不僅參與過多場的校園演唱，先前大專籃球聯賽以及東南亞職業籃球聯賽（ABL）等，洗菜也都應邀擔任表演來賓，大飽球迷眼福。

▲籃球女孩洗菜擁有好歌喉，不少比賽都邀請她來擔任演唱嘉賓。（圖／洗菜IG）
▲籃球女孩洗菜擁有好歌喉，不少比賽都邀請她來擔任演唱嘉賓。（圖／洗菜IG）
 

近日更傳出她落腳師大商圈，開起咖啡廳做生意來！由原「2D Taiwan」團隊與「洗菜 Jumi」與模特兒「王毓翔 Nate」一同打造師大打卡新地標。走進店裡，印入眼簾的便是充滿粉紅泡泡的夢幻場景，從店門到地下室街噴發出一股粉紅的少女心。在一樓的設計中，粉紅的天空中有一朵朵白色的雲朵，同時伴隨著可愛的獨角獸寶寶在上頭睡覺，在每個座位區，也都有一隻不同的獨角獸陪著用餐的消費者。

▲Uniqorn
▲Uniqorn Taiwan的粉紅色系，讓少女進入店內後再也隱藏不住噴發的少女心。（圖／Uniqorn Taiwan提供）
在地下室裡，還設置有粉色球池以及從天花板垂降下來的鞦韆，讓來店內用餐的消費者可以回味童年遊樂的滋味。不僅如此，店內更是精心設計了多處的打卡景點，將少女內心世界的粉紅信仰，發揮得淋漓盡致，也因為洗菜為經營者之一，店內更有一處規劃為她的專屬打卡區，不僅有粉紅色的籃球外，還有粉紅色的吉他與電子琴，再搭配上洗菜本人的霓虹燈側影，讓粉絲擁有一去再去的好理由，說不定哪天還能不期而遇本人。

在餐點的設計上，Uniqorn Taiwan也別有巧思，有許多特色飲品外，主打以6款夢幻甜點與6款繽紛馬卡龍，甜點的部分則是以清爽的水果系列為特色，最特別的是，到店內點氣泡飲，店家還會使用可愛的迷你獨角獸泳圈一同送上，當飲用完畢後還可以把這個紀念品帶回家。

▲可愛的迷你獨角獸泳圈，當飲用完畢還可以帶回家當紀念。（圖／Uniqorn
▲可愛的迷你獨角獸泳圈，當飲用完畢還可以帶回家當紀念。（圖／Uniqorn Taiwan提供）
店家將於本月8月8日開幕，屆時師大商圈將又多了一個新的打卡聖地，喜愛洗菜的粉絲走過路過可別錯過了。

店家資訊：《Uniqorn Taiwan》粉紅咖啡廳

開幕時間：8月8日

地址：臺北市大安區師大路59巷11號

營業時間：8:00ᴀᴍ-11:00ᴘᴍ

電話： (02)2366-1156

關鍵字

甜心 美少女 洗菜 斜槓 籃球

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