運動巷仔內／奪冠最後拼圖　陳偉殷能否幫羅德重返榮耀？

隨著羅德隊在9月30日交易大限前最終補強，讓不少球迷都跌破眼鏡，尤其是簽下台灣左投陳偉殷，不但是首位美職最高薪現役球員轉戰日職，更是睽違9年重回日職懷抱。
陳偉殷是羅德隊現在正缺乏的主力先發，不但可以吃局數，還可以幫助先發輪值更穩固，尤其是羅德隊應該是今年很有機會爭冠，他可說球隊爭冠最後的一塊拼圖。
今年受到疫情影響，洋聯的「高潮系列賽」，改成例行賽第一名與第二名直接對決，贏者就可直接跟央聯王者爭冠。
對羅德隊來說，上次奪下日本大賽冠軍已經是10年前的事，從巨人交易來澤村拓一，就是奪冠契機，加上陳偉殷可以帶領左投成長，他也將傳授自己的經驗，也十分被看好。
不過，陳偉殷被質疑的還是他在這幾年大聯盟發展並不順遂的狀況，尤其是他雖然在金鶯隊時期，2014年曾經有單季16勝的好表現，2015年防禦率更下修為3.34，也有11勝8敗成績。
但到馬林魚隊簽下5年8000萬合約，陳偉殷又再次受到傷勢影響，去年還被球團降為牛棚投手，雖然出賽數仍有45場，但是成績為0勝1敗，3中繼成功，防禦率6.59，也是他美職生涯最差成績。
陳偉殷尋求的是證明自己的機會，跟羅德隊想要爭冠的心情不謀而和，加上他若有日本一的加持下，要重返美職，甚至尋求一紙新的複數年約，也很有機會。