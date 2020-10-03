運動巷仔內／投出人生變化球　曹錦輝復出還有可能嗎？

前大聯盟球星曹錦輝，日前接受《NOWnews》獨家專訪，他強調自己即將在10月開始著手「投手養成訓練班」，並與前兄弟象投手羅國華一起傳授所學，尤其他在休養過後，即便39歲，依舊可以飆出145公里的速球，他也想證明自己辦得到。

「未來的事很難說，有機會的話或是調整起來的話，很難說，不過近期還是希望在台灣貢獻所學。」

曹錦輝創立「Tsao Sports」，希望讓更多選手可以增強自己的能力，他也希望幫助台灣更多球員成長。

一位教練表示，「他過去的確受到一些事情影響，不過他有心想要回饋棒球，用他的天分幫助這些球員更好，我們應該給他一個機會。」