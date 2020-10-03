運動巷仔內／投出人生變化球　曹錦輝復出還有可能嗎？

前大聯盟球星曹錦輝，日前接受《NOWnews》獨家專訪，他強調自己即將在10月開始著手「投手養成訓練班」，並與前兄弟象投手羅國華一起傳授所學，尤其他在休養過後，即便39歲，依舊可以飆出145公里的速球，他也想證明自己辦得到。
2017年傷後，曹錦輝宣布引退，昔日那位飆速的「小曹」或「咖馬曹」，也漸漸邁入中年，不過他的心態跟個性依舊豪邁，一樣是球迷熟悉的那位「棒球浪子」。
的確在2009年，曹錦輝捲入假球案，他也在當時跟球迷道歉，並被中職永不錄用，但他日後尋求東山再起機會，並靠著信仰，讓自己重返美職，以天分來說，他的確是無人能比。
然而這幾年他養傷，近半年開始，又重新訓練自己，是否可能復出？他說：「未來的事很難說，有機會的話或是調整起來的話，很難說，不過近期還是希望在台灣貢獻所學。」
曹錦輝創立「Tsao Sports」，希望讓更多選手可以增強自己的能力，他也希望幫助台灣更多球員成長。
一位教練表示，「他過去的確受到一些事情影響，不過他有心想要回饋棒球，用他的天分幫助這些球員更好，我們應該給他一個機會。」
這位教練也說：「有很多球迷看到新聞也繼續罵他，但這不會讓環境更好，我想這些罵他的球迷，過去也是很喜歡他，所以才會這樣做，不能怪他們。」
不過到底曹錦輝能否再度創造奇蹟？或是能夠回到球場上飆速？他投出人生「變化球」，就看球迷怎麼接招。