名家論壇》韋安／兩岸真的會開打嗎？

中美對抗升高，美國大選兩黨候選人都把對外部（中國）的敵視，轉化成內部的凝聚。台灣綠政府一面倒地親美去中抗中，兩岸已進入 30 年來，最為緊張的時刻。這些，為兩岸戰爭説，提供必要的依據。
不過，除了政治因素，美中台三邊密切、龐大的現實利益瓜葛，台海和平仍符合當前美中的最高國家利益。
美國在台灣的利益，軍售和地緣政治反倒其次，台灣扮演著美國高科技生產基地的關鍵角色，這部分牽扯美國不願甘冒風險的龐大國家利益。
美中台三邊經濟利益關係複雜，僅從半導體產業和經濟鏈，就可看出其中樣貌。簡單地説，美國負責技術研發，台灣負責代工生產，然後在中國大陸組裝，向國際或大陸市場銷售。
一年全球半導體產品總值超過 5 千億美元，中國購買其中的 3 千多億，而大部分是向美國公司購買的。如果兩岸開戰，台灣的晶圓代工停産，美國數千億美元半導體產值將受到影響或化為烏有。中美第一階段貿易談判結果，大陸向美增加採購 2 千億美元產品，等於完全被抵消。大陸向台灣開第一槍時，也等於向美國的利益直接「宣戰」。
同樣，如果兩岸開戰，中國的付出的經濟代價，也遠比軍事風險的代價高昂。川普對華為實施技術禁運，讓這家世界領先，一年營收 8588 億人民幣（ 1230 億美元）的 5G 設備和手機廠商，前途叵測。
因戰爭讓半導體產業鏈斷鏈，其它大陸公司如小米、OPPO 等公司，不用被制裁也陷入買不到核心零件而停擺。進而引發連鎖反應，數兆人民幣生產值消失，政府稅收短收，大量員工失業，企業到期貸款無法償還。
所以，美國近年大肆對台海的軍事介入，看似推拉台灣扮演戰爭代理人的角色。大陸內部以非和平手段解決台灣問題的呼聲高漲，但中美都沒有激發台海戰爭的真實意圖（除非決策高層瘋了）。
中美因台海問題劍拔弩張，但因為台灣特殊的高科技生產、供應者角色，讓中美都是為了滿足內部政治利益，把台灣當「棋盤」，而不會真的走向動手的一步。
中美不會在台海開戰，兩岸也不會開戰。台灣和平不在於戰力和「奢侈品」武器，而在於高科技產業鏈的關鍵角色。所謂台灣先撐住第一波攻擊，等待國際社會的奧援，顯然有點幼稚。沒有前方與後方的戰場，就算撐住了，最後也只剩下「一無所有」。而是應該把所有的智慧和資源，投入到如何壯大自己「關鍵角色」的地方，讓戰爭根本無法發生，自己才會最安全。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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