暴風雪魔女降臨！《戰場女武神4》克萊瑪麗亞比例模型

由 Max Factory 設計、先前推出白模時就引起玩家熱議的《戰場女武神4》克萊瑪麗亞·萊文 1/6比例模型，近日正式於GSC線上商店開放預訂。
被稱為「暴風雪魔女」的克萊瑪麗亞·萊文雖然在遊戲中是主要反派，但是其身世之坎坷與憂鬱的氣質引來大批玩家關注。而她與帝國軍中校克勞斯·沃爾茲的戀情更是遊戲中最特別的亮點，也因此克萊瑪麗亞·萊文在《戰場女武神4》中的玩家人氣大勝女主角蕾莉。
本次 Max Factory 推出的 1/6 比例模型就是以《戰場女武神4》角色設計的本庄雷太老師繪製的細膩且大膽的插圖為原型，展現暴風雪魔女的威嚴與魄力。全身裝飾品的細節造型、以色彩呈現的講究質感效果等皆是魅力重點，模型全高更是來到了36公分（含底座）。
除了分量不小之外，細節部分可看點也非常多，例如每個克萊瑪麗亞專屬的「拉古耐特權杖」，不僅環狀複雜的權杖形體完整還原、中央處的水晶部分採用透明材料，整體感覺起來彷彿真的含有魔力般。
目前克萊瑪麗亞·萊文1/6比例模型已經可以在GSC線上商店進行預購，售價為新台幣11,060，算是對得起本次大份量且精細度的價格。目前預約開放至8月6日為止，有愛的粉絲魔法小卡就快點拿出來吧！