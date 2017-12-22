不痛免按摩　20歲年輕女瘋隆乳

簡睿宏醫師表示，不同於30歲以上女性隆乳大多是希望胸部重回緊實、飽滿的線條，年輕女性隆乳最主要的訴求就是變得豐滿，希望至少升級3個罩杯，以一般女性內衣尺寸來說，隆乳至D罩杯是基本規格，許多年輕女性隆乳後甚至穿到E、F罩杯。

受到韓流影響，女藝人們擺動著凹凸有致的身材曲線盡情熱舞，讓許多年輕女性非常憧憬，也帶起一股隆乳風潮，維格醫美診所整形外科醫師簡睿宏表示，過去前來進行隆乳的消費族群大多是30歲以上的女性，現在增加許多20多歲的年輕消費者，比例幾乎已達整體的1/3以上，除了受到風潮影響，最重要的是現在隨著技術進步與新材質假體的出現，隆乳術後不但疼痛感大幅降低，也不再需要按摩，術後照顧變得簡單方便，因此更具吸引力。

如果希望罩杯尺寸「升級」較多，一般來說，放入假體的隆乳方式會比自體脂肪隆乳更適合，可以一次達到想要的尺寸，不像自體脂肪隆乳可能需要多次的療程，而且也可能受到脂肪存活率影響效果。



▲維格醫美診所整形外科醫師簡睿宏。（圖／公關照片）

以隆乳的假體材質來說，簡睿宏醫師表示，過去最常使用鹽水袋，但它觸感沒有彈性、破裂率高，而且，有時動作過大還會聽到胸部中鹽水袋的水聲，自從2012年果凍矽膠隆乳在台灣合法之後，也開始有人使用。而果凍矽膠又分為三種材質，分別是圓形的光滑面、圓形的絨毛面、水滴型的絨毛面，隆乳後躺下時以圓形看來較為自然，水滴型則是站立時胸型比較漂亮。

簡睿宏醫師表示，隆乳手術的開口位置大致分為4處，分別是腋下、胸下緣、乳暈、肚臍。以水滴型果凍矽膠來說，由於位置可以放得最準確，最適合選擇由胸下緣植入假體。另外，腋下也是常見的隆乳開口位置，如果不是女明星就不必擔心腋下疤痕被發現，平常雙手垂放時就能自然藏疤，缺點是雙手經常需要擺動，術後初期較容易因拉扯傷口感到疼痛。

其他開口位置還包括乳暈、肚臍，簡睿宏醫師表示，如果同時要進行提乳手術、或縮乳暈手術，就可考慮從乳暈植入假體；而選擇肚臍大多是因為藏疤，但由於開口小、距離遠，所以過去大多只能選擇鹽水袋，也無法放入太大尺寸的假體，所以較少人選擇這個方式。

簡睿宏醫師提醒，進行隆乳手術的出發點是為了自己，千萬不要抱著取悅別人的心態來進行，而且術前也要清楚告知醫師需求、是否有乳癌家族史等，醫師也會在術前進行乳房超音波、乳房攝影等檢查，讓隆乳不只外觀更美麗，同時也安全無虞。