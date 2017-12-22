網購冒名賤賣蠶絲被 養蠶達人斥不道德

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣獅潭鄉泉明蠶業農場負責人涂泉明，是地方知名養蠶達人，近來卻有不肖人士冒用他的名義，謊稱蠶絲被滯銷、以超低價促銷，涂泉明今天出面呼籲消費者不要受騙上當。

涂泉明自民國67年起投入養蠶工作，每年約飼養20餘萬隻蠶，除以手工製作蠶絲被外，更開辦蠶寶寶生態教育農場，可說是台灣少數堅持於蠶業發展的養蠶達人。

近來冷氣團來襲，不肖人士看準市場上蠶絲被需求量大，竟以「台灣養蠶大師涂泉明先生大量蠶絲被滯銷，幫助老先生把滯銷蠶絲被全部賣出去」的名義，打出「純手工100%桑蠶絲」，一床只要新台幣1580元的限時優惠。