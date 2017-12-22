網購冒名賤賣蠶絲被 養蠶達人斥不道德

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣獅潭鄉泉明蠶業農場負責人涂泉明，是地方知名養蠶達人，近來卻有不肖人士冒用他的名義，謊稱蠶絲被滯銷、以超低價促銷，涂泉明今天出面呼籲消費者不要受騙上當。
涂泉明自民國67年起投入養蠶工作，每年約飼養20餘萬隻蠶，除以手工製作蠶絲被外，更開辦蠶寶寶生態教育農場，可說是台灣少數堅持於蠶業發展的養蠶達人。
近來冷氣團來襲，不肖人士看準市場上蠶絲被需求量大，竟以「台灣養蠶大師涂泉明先生大量蠶絲被滯銷，幫助老先生把滯銷蠶絲被全部賣出去」的名義，打出「純手工100%桑蠶絲」，一床只要新台幣1580元的限時優惠。
網路訂單的商品介紹中還指出，「編姐在網路和涂明泉先生合作」，在保障「涂泉明」成本的情況下，0利潤銷售蠶絲被。然而有細心網友發現，小編把養蠶達人「涂泉明」，在部分段落寫成「涂明泉」，疑似故意誤導。
涂泉明今天表示，得知名字和商品遭冒用後，已向在地派出所報案，澄清自家商品都是透過自產自銷，並未與任何平台合作銷售，也沒有滯銷，反而是供不應求，呼籲消費者不要受騙上當。
涂泉明指出，自家販售的純手工蠶絲被，2公斤至少要價上萬元，和網路上所標註的價格相差近10倍，不肖業者捏造故事、低價販售不明商品，詐騙消費者，實在非常「不道德」。
警方指出，初步調查這家網路販售蠶絲被的公司，設立在香港，目前僅能請求外事單位協助偵辦，提醒民眾「一分錢、一分貨」，透過網路訂購物品一定要查證、確認來源，才能避免買到假貨。1061222