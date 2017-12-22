恆性嘉措仁波切獲喬治亞共和國冊封子爵爵位

佛教正心會表示，喬治亞共和國皇室冊封典禮在莊嚴隆重，在眾多來自世界各地、台灣世界佛教正心會的貴賓慶賀的見證下，頒授世襲子爵冊封圓滿完成，來賓敬賀恆性嘉措子爵閣下，從此脫離了平民身分，正式成為皇室貴族血統。

出生於嘉義的庫頓尊哲雍仲尊者第五世恆性嘉措仁波切，為在台圓滿以五體投地大禮拜佛的第一人，喬治亞共和國皇室最高首領大衛•巴格拉季昂•德•穆赫拉尼，日前在奧地利維也納列支敦士登親王宮殿，親自冊封為子爵及頒授世襲子爵冊封令，同時授予皇鷹大十字勳章及皇冠勳章，恆性嘉措仁波切成為全台灣唯一獨有的王公貴族世襲子爵爵位。



▲來自台灣的佛教正心會同學，特來觀禮慶賀恆性嘉措仁波切授封子爵爵位。(圖／佛教正心會提供)

佛教正心會指出，庫頓尊哲雍仲尊者第五世恆性嘉措仁波切轉世於台灣嘉義，是H.H.第三世多杰羌佛在台法嗣的弟子，是亞洲第一位在台灣圓滿以五體投地大禮拜羌佛和度母，環島一千一百公里，代眾生消業之苦行的大悲修行者，成為台灣歷史長頭禮拜佛菩薩第一人，尤其是其修為清淨，崇高精神為世人所敬佩，被喬治亞(格魯吉亞)共和國皇室最高首領大衛•巴格拉季昂•德•穆赫拉尼 (H. R. H. David Bagration de Moukhrani y de Zornoza) 皇太子殿下親自冊封為子爵，爵位世襲。



▲喬治亞皇室最高首領皇太子殿下（左）封授子爵貴族族旗給恆性嘉措仁波切。(圖／佛教正心會提供)

喬治亞共和國皇室於2017年12月12日在奧地利維也納列支敦士登親王的宮殿 (Palais Liechtenstein)，為恆性嘉措仁波切舉行正式的貴族冊封典禮，在典禮上出席見證的皇室貴賓有奧地利大公 (SAIR el Archiduque don Andres Salvador de Habsburgo-Lorena)、 聖荷西公爵 (Duke of St. Georgia)、赫普茲伯格公爵 (Duke of Habsburg)、 布魯達子爵 (Count de Boluda)、坎普奧利男爵 (Baron de Campo Olivar) 及奧地利國家公證官( Dr. Volkl)。

喬治亞共和國皇室皇太子殿下親自頒授世襲子爵冊封令給恆性嘉措仁波切，該冊封令經喬治亞共和國法務部公證，英國外交部公證，西班牙歐盟公證，以及奧地利外交部公證認可。



▲恆性嘉措子爵在奧地利皇宮與冊封典禮儀式見證人留影。(圖／佛教正心會提供)

同時皇太子殿下並封授給恆性嘉措仁波切子爵貴族族徽、貴族族旗、袖扣、胸勳、戒指火印章等代表皇室貴族子爵身分之配件，並授予皇鷹大十字勳章及皇冠勳章，現恆性嘉措成為了擁有全台灣唯一獨有的王公貴族世襲子爵爵位。