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雲林縣長會勘大埤低窪村落農排水路　允諾儘速協助改善

記者簡勇鵬／雲林報導2017/12/22 16:28
▲雲林縣長李進勇會同相關人員前往會勘大埤鄉農水路和排水溝改善工程。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2017.12.22）
▲雲林縣長李進勇會同相關人員前往會勘大埤鄉農水路和排水溝改善工程。（圖／記者簡勇鵬攝 , 2017.12.22）

雲林縣長李進勇22日會同議員王秋足、大埤鄉長謝明平等，前往會勘大埤鄉興安村、怡然村、聯美村等地農水路和排水溝改善工程，允諾將籌措經費盡速改善前述道路及排水溝，以回應地方民生需求，充實縣內基礎建設工程。

李進勇等一行人會同相關單位人員，會勘位於田子林農地重劃區內的興安村農水路改善工程，預計改善為長 120公尺、寬0.9工尺的混凝土U型溝，地方民眾反映希望拉長改善長度，李縣長也當場承諾將進行施作長度評估；另外，怡然村與聯美村田心產業道路因年久失修導致路面不平整，造成農民耕作及運輸不便，怡然村農路需改善路段長約 200公尺、寬 5.5公尺，概估工程經費約66萬元，聯美村田心農路路面需整修處長約 650公尺、寬 5公尺，概估工程經費約195萬元。

李進勇表示，走訪大埤鄉興安村、怡然村、聯美村等處視察，幾處農水路因年久失修而路面坎坷，造成農民朋友耕作時的不便，縣府雖財政困難，但會盡力協助改善；另外，興安村雲嘉177線處，在今（106）年 6月3日水災時淹水嚴重，已指示工務處研究解決工法，將在興安村辦公處前至興安大排之間，施作全長約 300公尺的箱涵將水流引入興安大排，所需經費約500萬元，預計在明（107）年汛期前完工。

關鍵字雲林縣長李進勇大埤低窪水路改善
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