雲林縣長會勘大埤低窪村落農排水路　允諾儘速協助改善

李進勇等一行人會同相關單位人員，會勘位於田子林農地重劃區內的興安村農水路改善工程，預計改善為長 120公尺、寬0.9工尺的混凝土U型溝，地方民眾反映希望拉長改善長度，李縣長也當場承諾將進行施作長度評估；另外，怡然村與聯美村田心產業道路因年久失修導致路面不平整，造成農民耕作及運輸不便，怡然村農路需改善路段長約 200公尺、寬 5.5公尺，概估工程經費約66萬元，聯美村田心農路路面需整修處長約 650公尺、寬 5公尺，概估工程經費約195萬元。

雲林縣長李進勇22日會同議員王秋足、大埤鄉長謝明平等，前往會勘大埤鄉興安村、怡然村、聯美村等地農水路和排水溝改善工程，允諾將籌措經費盡速改善前述道路及排水溝，以回應地方民生需求，充實縣內基礎建設工程。

李進勇表示，走訪大埤鄉興安村、怡然村、聯美村等處視察，幾處農水路因年久失修而路面坎坷，造成農民朋友耕作時的不便，縣府雖財政困難，但會盡力協助改善；另外，興安村雲嘉177線處，在今（106）年 6月3日水災時淹水嚴重，已指示工務處研究解決工法，將在興安村辦公處前至興安大排之間，施作全長約 300公尺的箱涵將水流引入興安大排，所需經費約500萬元，預計在明（107）年汛期前完工。