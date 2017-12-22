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影／花壇鄉三春老樹波斯菊花海美不勝收

記者陳雅芳／彰化報導2017/12/22 21:27
▲花壇鄉三春老樹附近2.5公頃的波斯菊花田，花開繁盛，美不勝收，花壇鄉李成濟歡迎民眾到花壇欣賞一望無際的花海。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）
▲花壇鄉三春老樹附近2.5公頃的波斯菊花田，花開繁盛，美不勝收，花壇鄉李成濟歡迎民眾到花壇欣賞一望無際的花海。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

即將進入耶誕及元旦佳節，舉家戶外踏青之際，再也不用人擠人，彰化尋幽賞花打卡新祕境，花壇三春老樹旁大片波斯菊花海，真的美不勝收，提供遊客拍照新選擇，花壇鄉李成濟歡迎民眾到花壇欣賞一望無際的花海，佯倘在花海中悠閒品嘗花壇咖啡。


▲花壇鄉三春老樹附近2.5公頃的波斯菊花田，花開繁盛，美不勝收，花壇鄉李成濟歡迎民眾到花壇欣賞一望無際的花海。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

2016年底花壇鄉公所配合社區營造，美化地方景觀，於三春老樹附近牆面繪製全國最大的彩繪牆，今年九月花壇鄉公所又在彩繪牆前共種植8.5分地面積的向日葵花海，經報導後造成轟動一時的賞花人潮，李成濟請周邊農民利用農作空檔期間由鄉公所種植波斯菊供鄉親觀賞。


▲花壇鄉三春老樹附近2.5公頃的波斯菊花田，花開繁盛，美不勝收，花壇鄉李成濟歡迎民眾到花壇欣賞一望無際的花海。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

李成濟指出，鄉公所在彩繪牆前種植約2.25公頃波斯菊，一般波斯菊種植均採混合型態，鄉公所分四區域種植，現正值開花季節，有紅、黃、白、粉四種顏色，分別有不同花語，多情、自由、純潔、和諧，花期持續14~20天，適合觀賞拍照、新人拍婚紗照正是時候，請鄉親把握時機利用假日攜家帶眷前來賞花、吃美食、採鮮果。


▲花壇鄉三春老樹附近2.5公頃的波斯菊花田，花開繁盛，美不勝收，花壇鄉李成濟歡迎民眾到花壇欣賞一望無際的花海。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

連日來有不少遊客前來花壇鄉三春老樹欣賞波斯菊，看著遼闊的花海，心情也跟著被療癒了。有遊客說，波斯菊的花語是「少女的真心」、「少女的純情」，粉紅、白、黃與紅等4色的花朵襯著藍天白雲超浪漫。


▲花壇鄉三春老樹附近2.5公頃的波斯菊花田，花開繁盛，美不勝收，花壇鄉李成濟歡迎民眾到花壇欣賞一望無際的花海。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

今年花壇鄉公所在知名景點「三春老樹」周邊彩繪牆前種植近3公頃地面積的波斯菊，重現10年前麥香紅茶的波斯菊花海，花期為期兩至三星期，大家趕緊賞花去囉。花壇鄉長李成濟、鄉代會主席賴世祥等人也在22日冬至時分，在這片波斯菊花海當中，一邊賞花、一邊喝花壇黑咖黑，十足愜意。


▲花壇鄉三春老樹附近2.5公頃的波斯菊花田，花開繁盛，美不勝收，花壇鄉李成濟歡迎民眾到花壇欣賞一望無際的花海。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.22）

關鍵字三春老樹花壇鄉波斯菊花海彩繪牆
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