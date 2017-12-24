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大學生群交趴惹議　網友揭攝影師超狂話術

生活中心／綜合報導2017/12/24 17:58
▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2017.12.23）
▲有攝影師疑似藉著攝影名義舉辦群交派對，事件引發網友熱議。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2017.12.23）

一名攝影師疑似藉由攝影名義舉辦群交派對，事件爆發後引發網友議論，部分知情人士更頻頻爆料，就有一名女網友指出，該攝影師用各種話術吸引人參加群交派對活動，甚至還說「一直以來，偷吃大部分是男人天生的專利，女人，是該反擊了」。

近日有網友在《Dcard》發文，指出有攝影師疑似藉著拍攝的名義舉辦群交派對，更疑似有收費行為，事後部分照片流出，部分知情人士也紛紛出面爆料、po截圖，引發網友熱議。

一名女網友也在《Dcard》po文指出，自己偶然發現這名攝影師的IG，因為覺得他拍攝的身體線條很美而追蹤、關注他，一開始因為該攝影師常發文希望女生不要僅僅是男性的發洩對象，覺得該攝影師很尊重女性。但最近卻覺得他已完全偏離自己的初衷，像是在活動貼文寫「請把握難得機會，還有不要說我沒說女主角真的很正喔，XXXX嚴選，就算從台北下來參加都值得」，讓原po怒批「開口閉口說不希望女生不要僅僅是發洩口，卻打出一副『報名來我活動X她，就算從北部下來也是很值得的喔』的字句」，而這個所謂的「活動」，參加者說穿了也就只是為了發生性行為而去。

此外，攝影師還曾說「一直以來，偷吃大部分是男人天生的專利，女人，是該反擊了」，也讓原po不滿地說「這是在提倡大家偷吃嗎？只覺得那女生的男朋友很可悲，出去努力工作女朋友卻在別人床上，還不是只有一個男人。」

原po表示，據她觀察，許多想參加「活動」的人，有些已經有女友、老婆甚至還是小孩，「覺得你思想已經偏離原來的軌道，甚至發出那種什麼偷吃秘密基地，就不要講那些冠冕堂皇的話，或是把約砲挑人講成你所謂的活動了。做愛約砲並不可恥，可恥的是你根本不知道你自己在做什麼，你還配當一個攝影師嗎？」


▲網友po截圖爆料攝影師吸引人參加「活動」的貼文。（圖／翻攝自《Dcard》 , 2017.12.24）

關鍵字攝影師群交話術dcard
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