拚命工作導致「顏面失調」　郭采潔休息二年找回自己

真的想不到，時間居然過得這麼快，郭采潔已經出道10年了，而且就是今天、2007年的12月25日，以首張專輯《隱形超人》出道，當年她的清新特質瘋迷許多男孩女孩，不管是歌唱、偶像劇或電影，都有不錯的表現，之後在大陸拍攝的《小時代》電影系列，更讓她在對岸知名度大增，一部戲接著一部戲沒停過，但殊不知，這背後有著許多大家無法想像的辛苦，她甚至還因此導致「顏面失調」。

郭采潔接受媒體訪問時透露，當時她一年365天有300天在世界各地飛來飛去工作，甚至還曾經30個小時之內，從英國飛到韓國釜山、再飛回歐洲拍戲，二三天不睡覺更是常有的事，導致2015年一次在香港出席活動，累到顏面失調，被媒體質疑整形了，雖然有點哭笑不得，更糟糕的是，她居然還出現胃出血的症狀，整個狀況幾乎令她快無法承受，記者也記得當年她只要接受訪問，肯定不停重複「我想休息！我想休息！」

幸虧，這個警鐘在危險邊緣敲醒郭采潔，讓她在2016、17年徹底釋放壓力、放鬆自己，不再拚命接戲，也開始質疑自己以前總把工作擺第一優先的心態，似乎需要調整，於是她開始沉澱、回到台灣的家，五天不出門宅在家裡也沒關係，沉思自己的未來，也希望以後不要再一年拍7、8部戲，專注地把1、2部戲拍好就好，甚至她還有更遠大的宏圖，希望未來能擔任電影出品人或監製，事實上，今年入圍三項金馬獎的《強尼‧凱克》，郭采潔就有投資，該片導演黃熙還曾公開表示，因為有郭采潔提供的「第一桶金」，才能讓該片開始滾動起來。



▲神采飛揚的郭采潔又回來囉。（圖／經紀公司提供，2017.12.25）

在10周年的今天，郭采潔更邀請到自己非常喜愛的西班牙藝術家Guim Tió，幫她畫了一幅自畫像，畫作上郭采潔的面孔，一半陰暗一半光明，像是在為她標的出以前的10年和未來的10年將有所不同，但同樣的卻是，那雙好奇想探索不同事物的大眼睛，好像也預告著未來她的工作方向，將與以前有很大的不同。

在畫作上面，郭采潔也寫下對過去10年的感覺，其中第8年的Heavy（沉重）令媒體不禁聯想到2015年她與楊祐寧分手一事，郭老實說那都已經是很久以前的事了，彼此都有了新生活不要打擾比較好，問題是，這段戀情似乎也給了她不少感觸，甚至對媒體說出未來就算「不婚不生」也OK，「好好擁有一段感情很不容易，因為談戀愛太難了也很疲憊。」並坦承休息的這二年感情空白。

其實，這應該是因為這二年郭采潔幾乎很少跟外界聯絡的關係，除了幾位親近好朋友，以及今年初拍攝一部與陸毅、炎亞綸合作的電視劇《親·愛的味道》之外，她在家過著幾乎封閉的極簡生活，雖然郭采潔笑稱「因為這段休息的時間，讓自己的五官都打開了！」僅希望打開的還有她對感情的躊躇，好讓大家再看看，戀愛中的郭采潔有多漂亮。



▲郭采潔記錄自己出道10年的心情，在Guim Tió畫作裡，也在她的文字裡。（圖／經紀公司提供，2017.12.25）