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名家論壇》徐佳馨／房產市場的馬太效應

文／徐佳馨2017/12/26 14:00
▲立法院今日三讀通過「租賃住宅市場發展及管理條例」。（圖／記者戴祺修攝,2017.11.28）
▲立法院今日三讀通過「租賃住宅市場發展及管理條例」。（圖／記者戴祺修攝,2017.11.28）

上個月28日，眾所矚目的租賃專法-「租賃住宅市場發展及管理條例」在立法院三讀通過，除鼓勵建立「包租代管」租賃專業服務業，並對將住宅委託給包租代管業者的房東提供所得稅優惠，也明訂租屋押金不得逾兩個月租金總額，同時將租屋糾紛調解機制入法。

租賃專法是熱熱鬧鬧的過了，可是新北市中和區興南路與八德路出租套房的大火，冥冥中掀開了租賃專法中並未列入居住安全的問題。為此，內政部研擬「加強既存違章建築處理指導綱領」草案，加強處理高風險違建，除優先執行外；不合法出租等行為，透過最高30萬的罰鍰，停止供水供電、限期拆除或強制拆除等處分，達到嚇阻效果。

不可諱言，在租賃市場中，隔間套房這類有違法之虞的標的，長年以來就是大都市中滿足外地移民居住的主要供給之一，即使物不美，卻因為價廉，仍有其市場，也無怪春風吹又生。租賃專法上路後，對於台灣租屋市場絕對有正面裨益，可是針對老、殘、窮、病等弱勢需求，想要以愛心房東、租稅減免等小惠，在市場機制內獲得解決，實務上並不容易。
這種現象，借用經濟學中的「馬太效應」（Matthew Effect）或許可以解釋一二。

《聖經‧馬太福音》這樣說道：「凡有的，還要加給他叫他多餘；沒有的，連他所有的也要奪過來。」馬太效應是指，好的愈好，壞的愈壞，多的愈多，少的愈少的一種現象，此名詞後為經濟學界所借用，反映貧者愈貧，富者愈富，贏家通吃的經濟學中收入分配不公的現象。

租屋市場中更是如此，原本合法、已報稅、高租金的房子，房客與房東原本就有一定的社經資源，保障雙方的專法上路後衝擊有限；反而是不合法、不報稅、低租金的房子，某些惡房東就能吃定弱勢房客別無選擇，以不租為手段，提出不符合法令的要求，弱勢租客也必然得乖乖就範。

對於這事情，長期的確得從增加租屋供給，提升民眾所得著手，在短期作為上，不少人認為應全面拆除違建，斷絕供給，才是根本之道；殊不知，政策宣示向來都是治得了標，斷不了根，打掉供給卻沒有配套，往往會形成更大的災難，並且由弱勢者買單。近來違建火災頻傳，原因多數是違章建築的電線走火，政府在拆除之外，也同時該有保住人命的承擔，例如消防與住宅安檢；而違建住戶本身即使沒有能力請水電師傅配線，也該將裝置住宅火災警報器的納入優先考量，當電線走火，至少能夠第一時間知悉，獲得一線生機。

在都市化過程中，居住問題永遠都存在，尷尬的是，它總會和貧富差距的敏感神經糾纏在一起，但文明與不文明，以及政府存在不存在的差異，並不在於一刀切下的一了百了，眼不見為淨，抑或是透過補貼達到表面平等，而是當一個人在這個情境下，無論生活多艱困，都能有營生之力，立錐之地，並且看到未來希望的光，這是對政府，也是對身處於其中每一個人的心性試煉。

畢竟，在這荒亂的人世間，縱然行事如履薄冰，誰也不能保證自己無病無災，一生平安。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室主任。

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

●《今日觀點》開拓不同的視野

●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，文章歡迎寄至public@nownews.com

關鍵字名家論壇馬太效應租賃住宅市場發展及管理條例包租代管租屋
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