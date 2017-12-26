名家論壇》徐佳馨／房產市場的馬太效應

租賃專法是熱熱鬧鬧的過了，可是新北市中和區興南路與八德路出租套房的大火，冥冥中掀開了租賃專法中並未列入居住安全的問題。為此，內政部研擬「加強既存違章建築處理指導綱領」草案，加強處理高風險違建，除優先執行外；不合法出租等行為，透過最高30萬的罰鍰，停止供水供電、限期拆除或強制拆除等處分，達到嚇阻效果。

上個月28日，眾所矚目的租賃專法-「租賃住宅市場發展及管理條例」在立法院三讀通過，除鼓勵建立「包租代管」租賃專業服務業，並對將住宅委託給包租代管業者的房東提供所得稅優惠，也明訂租屋押金不得逾兩個月租金總額，同時將租屋糾紛調解機制入法。

不可諱言，在租賃市場中，隔間套房這類有違法之虞的標的，長年以來就是大都市中滿足外地移民居住的主要供給之一，即使物不美，卻因為價廉，仍有其市場，也無怪春風吹又生。租賃專法上路後，對於台灣租屋市場絕對有正面裨益，可是針對老、殘、窮、病等弱勢需求，想要以愛心房東、租稅減免等小惠，在市場機制內獲得解決，實務上並不容易。

這種現象，借用經濟學中的「馬太效應」（Matthew Effect）或許可以解釋一二。

《聖經‧馬太福音》這樣說道：「凡有的，還要加給他叫他多餘；沒有的，連他所有的也要奪過來。」馬太效應是指，好的愈好，壞的愈壞，多的愈多，少的愈少的一種現象，此名詞後為經濟學界所借用，反映貧者愈貧，富者愈富，贏家通吃的經濟學中收入分配不公的現象。

租屋市場中更是如此，原本合法、已報稅、高租金的房子，房客與房東原本就有一定的社經資源，保障雙方的專法上路後衝擊有限；反而是不合法、不報稅、低租金的房子，某些惡房東就能吃定弱勢房客別無選擇，以不租為手段，提出不符合法令的要求，弱勢租客也必然得乖乖就範。

對於這事情，長期的確得從增加租屋供給，提升民眾所得著手，在短期作為上，不少人認為應全面拆除違建，斷絕供給，才是根本之道；殊不知，政策宣示向來都是治得了標，斷不了根，打掉供給卻沒有配套，往往會形成更大的災難，並且由弱勢者買單。近來違建火災頻傳，原因多數是違章建築的電線走火，政府在拆除之外，也同時該有保住人命的承擔，例如消防與住宅安檢；而違建住戶本身即使沒有能力請水電師傅配線，也該將裝置住宅火災警報器的納入優先考量，當電線走火，至少能夠第一時間知悉，獲得一線生機。

在都市化過程中，居住問題永遠都存在，尷尬的是，它總會和貧富差距的敏感神經糾纏在一起，但文明與不文明，以及政府存在不存在的差異，並不在於一刀切下的一了百了，眼不見為淨，抑或是透過補貼達到表面平等，而是當一個人在這個情境下，無論生活多艱困，都能有營生之力，立錐之地，並且看到未來希望的光，這是對政府，也是對身處於其中每一個人的心性試煉。

畢竟，在這荒亂的人世間，縱然行事如履薄冰，誰也不能保證自己無病無災，一生平安。

●作者：徐佳馨／住商不動產企研室主任。

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