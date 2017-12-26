2018跨年連假花蓮怎麼玩　迎曙光演唱會祈福看這邊

2017年倒數計時，今年花東都有精采的跨年活動，提供國人在元旦連續假期中，可以安排滿滿的行程。花蓮今年陸海空齊放，除有眾星群集的跨年晚會、日式敲鐘儀式，還有戰機衝場以及賞鯨船活動；而台東也有跨年演唱會和2018第一道曙光，各地也都有許多美景可供遊客駐足，想在2018感受不同行程的遊客們加緊腳步，好好的安排花東之旅吧。

【2018迎曙光，F-16戰機衝場】

花蓮縣政府與空軍第五聯隊合作自2014年元旦開創的「戰機迎曙光」，已是花蓮地區每年迎接新年的重頭戲，F16戰機在曙光乍現時刻，以編隊飛行方式從太平洋衝過月牙灣海灘，讓遊客們感受戰機從頭上呼嘯而過的震撼感。每年都吸引超過萬人早起欣賞，不僅本地人，還有軍事迷、航空迷遠從全台各地趕到花蓮，只為感受戰機衝向光芒的震撼美景。



▲每年F-16戰機迎曙光活動，吸引遊客及航空迷起個大早前來參加。（圖／記者鄭志宏攝，資料照）

【慶修院，全台唯一日式傳統敲鐘祈福】

位在吉安鄉前身為「吉野布教所」的慶修院，是日治時期留下來的佛寺，慶修院許多活動都源自日本傳統，也是全台灣唯一僅存原貌的日式寺廟，在日本，每逢除夕之夜，都會見到全家人一同前去佛教寺院的情景，聚集在寺廟中，聽著108響鐘聲的盛況，稱為除夕之鐘。而慶修院也仿效日式傳統祈福，在凌晨12時，敲響108響鐘聲，不想人擠人的民眾，也可以參考。



▲吉安鄉的慶修院，每年在跨年時，提供108位遊客排隊敲鐘。（圖／慶修院提供）



▲慶修院許多活動都源自日本傳統。（圖／慶修院提供）

【海上看日出，感受大不同】

賞鯨業者推出跨年賞鯨船，在海上迎接2018年的第一道曙光，不同於一般迎曙光的感受，遊客們清晨5點出海，在花蓮一望無際的太平洋看日出，眺望壯麗的清水斷崖，還有機會欣賞鯨魚和海豚，但業者貼心且誠心的建議遊客們，要記得要備齊禦寒衣物哦。



▲業者預計在清晨5時出海迎曙光，有機會在海上看到鯨豚一同陪伴。（圖／多羅滿賞鯨業者提供）

【跨年演唱會，擠爆花蓮市區】

自花蓮縣長傅崐萁上任後，跨年演唱會已經持續8年不間斷，每年卡司陣容堅強，這次演唱會請到黃明志、戴愛玲、林隆璇、江美琪、陳芳語、林凡、YOYO巨星等重量級偶像。跨年當晚，花蓮縣府特別安排擴增實境AR方式倒數跨年，讓民眾體驗互動科技歡樂迎新年，同時還有4分鐘星光秀，絕對讓民眾大呼過癮。花蓮縣府預計，跨年演唱會現場，又將再造成不少人潮。



▲每年花蓮跨年演唱會都吸引超過上萬人前來追星及跨年。（圖／花蓮縣政府提供）

根據台北市立教育館針對台灣經度、緯度及高度做精準的計算發現，從千禧年至今每年迎接第一到曙光的地點不是台灣第一高峰玉山，也不是台東的太麻里鄉，而是位在花蓮卓溪鄉新康山，被稱為「台灣十峻之一」，標高為3331公尺的新康山，才是真正迎接第一道曙光的真正地點，但新康山需申請入山證，必須有專業的登山設備，才能入山欣賞，是一個具有挑戰性的迎曙光方式。



▲位在卓溪鄉的新康山，提供專業登山者的迎曙光地點，是一個很不一樣的迎曙光方式。（圖／記者鄭志宏翻攝）

另外東海岸的鹽寮、海岸線的磯崎、大港口，靠山邊除了秀姑巒山外，還可以到花蓮市的佐倉步道、吉安鄉的楓林步道，都是迎曙光不錯的景點，遊客可以規畫在行程當中。