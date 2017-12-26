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2018跨年連假花蓮怎麼玩　迎曙光演唱會祈福看這邊

記者鄭志宏 ／花蓮報導2017/12/26 15:53
▲2018花蓮跨年迎曙光活動，陸海空都有不同感受，每年都吸引不少國人前來共襄盛舉。（圖／多羅滿賞鯨業者提供）
▲2018花蓮跨年迎曙光活動，陸海空都有不同感受，每年都吸引不少國人前來共襄盛舉。（圖／多羅滿賞鯨業者提供）

2017年倒數計時，今年花東都有精采的跨年活動提供國人在元旦連續假期可以安排滿滿的行程花蓮今年陸海空齊放，除有眾星群集的跨年晚會、日式敲鐘儀式，還有戰機衝場以及賞鯨船活動；而台東也有跨年演唱會和2018第一道曙光，各地也都有許多美景可供遊客駐足，想在2018感受不同行程的遊客們加緊腳步，好好的安排花東之旅吧。

2018曙光，F-16戰機衝場】

花蓮縣政府與空軍第五聯隊合作自2014年元旦開創的「戰機迎曙光」，已是花蓮地區每年迎接新年的重頭戲，F16戰機在曙光乍現時刻，以編隊飛行方式從太平洋衝過月牙灣海灘，讓遊客感受戰機從頭上呼嘯而過的震撼感。每年都吸引超過萬人早起欣賞，不僅本地人，還有軍事迷、航空迷遠從全台各地趕到花蓮，只為感受戰機衝向光芒的震撼美景。


▲每年F-16戰機迎曙光活動，吸引遊客及航空迷起個大早前來參加。（圖／記者鄭志宏攝，資料照）

【慶修院，全台唯一日式傳統敲鐘祈福】

位在吉安鄉前身為「吉野布教所」的慶修院，是日治時期留下來的佛寺，慶修院許多活動都源自日本傳統，是全台灣唯一僅存原貌的日式寺廟，在日本，每逢除夕之夜，都會見到全家人一同前去佛教寺院的情景，聚集在寺廟中，聽著108響鐘聲的盛況，稱為除夕之鐘。而慶修院也仿效日式傳統祈福，在凌晨12時，敲響108響鐘聲，不想人擠人的民眾，也可以參考。


▲吉安鄉的慶修院，每年在跨年時，提供108位遊客排隊敲鐘。（圖／慶修院提供）


慶修院許多活動都源自日本傳統。（圖／慶修院提供）

【海上看日出，感受大不同】

賞鯨業者推出跨年賞鯨船，在海上迎接2018年的第一道曙光，不同於一般曙光的感受，遊客們清晨5點出海，在花蓮一望無際的太平洋看日出，望壯麗的清水斷崖，還有機會欣賞鯨魚和海豚，但業者貼心且誠心的建議遊客們，要記得要備齊禦寒衣物哦。


▲業者預計在清晨5時出海迎曙光，有機會在海上看到鯨豚一同陪伴。（圖／多羅滿賞鯨業者提供）

【跨年演唱會，擠爆花蓮市區】

自花蓮縣長傅崐萁上任後，跨年演唱會已經持續8年不間斷，每年卡司陣容堅強，這次演唱會請到黃明志、戴愛玲、林隆璇、江美琪、陳芳語、林凡、YOYO巨星等重量級偶像。跨年當晚，花蓮縣府特別安排擴增實境AR方式倒數跨年，讓民眾體驗互動科技歡樂迎新年，同時還有4分鐘星光秀，絕對讓民眾大呼過癮。花蓮縣府預計，跨年演唱會現場，又將再造成不少人潮。


▲每年花蓮跨年演唱會都吸引超過上萬人前來追星及跨年。（圖／花蓮縣政府提供）

根據台北市立教育館針對台灣經度、緯度及高度精準的計算發現，從千禧年至今每年迎接第一到曙光的地點不是台灣第一高峰玉山，也不是台東的太麻里鄉而是位在花蓮卓溪鄉新康山，被稱為台灣十峻之一，標高為3331公尺的新康山才是真正接第一道曙光的真正地點，但新康山需申請入山證，必須有專業的登山設備，才能入山欣賞，是一個具有挑戰性的曙光方式。


▲位在卓溪鄉的新康山，提供專業登山者的迎曙光地點，是一個很不一樣的迎曙光方式。（圖／記者鄭志宏翻攝）

另外東海岸的鹽寮、海岸線的磯崎、大港口，靠山邊除了秀姑巒山外，還可以到花蓮市的佐倉步道、吉安的楓林步道，都是迎曙光不錯的景點，遊客可以規畫在行程當中

關鍵字2018跨年花蓮迎曙光賞鯨新康山慶修院
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