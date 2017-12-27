賞楓正當時！東勢林場楓紅層層美景　團體可預約解說服務

場長柯杏宗指出，在早期東勢林場栽種楓香乃因其樹幹是種香菇的好段木，所以種植面積和數量相當廣泛，後來木材價格低落，故不再砍伐，時至今日，正好趕上賞楓的風潮；因而東勢林場擁有大片的楓樹林，非常適合民眾賞楓，東勢林場最佳賞楓期則在每年12月至翌年的1月下旬間。

冷氣團一波波來襲、氣溫下降之際，山上的變色葉植物紛紛換上彩妝，尤以最具代表性的楓葉為甚；東勢林場內的楓葉已紅上樹梢，場方並提供團體預約解說服務，交通可及性高，每年都吸引大批遊客前往賞楓。場方並於元旦連續假期推出「森林活力GO！」活動，元月份壽星免費入場，以及早鳥門票優惠價。

東勢林場內楓葉有兩種，一是青楓，為槭樹科，葉序對生，五掌裂，果實為翅果；另一是楓香，屬金縷梅科，葉序互生，三掌裂，果實為球狀聚合果。林場內最佳賞楓地點在楓林小徑、森林浴場的12甲賞楓林區、楓香山莊馬路兩旁、民藥用植物區上方等，今（106）年以楓香山莊一帶的楓紅景觀最漂亮。

副場長張銘鐘表示，場內服務台備有賞楓情報及賞楓路線圖，30人以上的團體，可向解說組預約解說員的導覽服務，解說預約電話是（04）25872191。葉子是樹木的名片，楓葉的型狀，更是琳瑯滿目，三掌裂、五掌裂，深裂、淺裂天然的圖案，完美的造型，玩賞其間樂趣無窮；走一趟東勢林場，聽聽解說員解說原委，大自然的知性感性盡在其中。

欲使楓紅更漂亮，必須日夜溫差大，且空氣濕度高，表土深厚、富含有機質、保水性排水性都好的土壤。東勢林場雖然屬中低海拔500至700公尺，但位於大安溪畔，日夜溫差加大，紅葉之美不輸高山，加上交通可及性高，成為中部地區的賞楓勝地。