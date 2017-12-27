擅改契約、管理維修成本高昂　鄭文燦拒收世大運游泳池

桃園市府戳破柯P神話？被視為2017世大運一大亮點的組裝式泳池，原本協議要「贈送」桃園，桃園市長鄭文燦27日市政會議裁示予以婉拒，同時指示保留原本預算，改興建兩座各25公尺、造價8,000萬元的溫水游泳池。
鄭文燦在會議中指出，北市府工務局大地處9月在未徵詢桃市府意見前提下，來函要求將契約內原本由北市府負責的二次組裝、後續保固工作權責移轉給桃市府，但二次組裝形同驗收，未依原契約及協議辦理，恐無法確保施工品質，風險過高。
此外，由於組裝游泳池規格特殊，二次組裝、後續維修保養等都需要原廠商，恐有壟斷之嫌，維修保養及零件更換成本也偏高，恐造成學校管理維護不易及成本擴增。他說，這份禮物沒有不好，只是收之前還是要想清楚適不適合。
桃園市教育局會後表示，北市府工務局大地處9月26日來函表示二次組裝屬契約第四階段（重組）項目，若未簽三方協議，北市將中止契約，由桃市體育局辦理二次組裝發包；但當時三方尚未簽定協議書，台北市政府與廠商解約，要求桃園市政府接手重組驗收的公文，事前並未與桃園市政府協議。
此外教育局也指出，組裝式游泳池重組工程費用包含在2017世大運合約中，若由桃園市政府直接負責組裝驗收，桃園未參與前段組合、拆卸階段，無從瞭解當時狀況，對於是否能確實履行契約、確保工程品質，這樣的風險移轉，市府沒有明確把握。
由於組裝式游泳池規格僅有單一廠商進行保固、維修及零件代理，成本較高，風險不易估算。經多番審慎周延考量，桃園市政府決定不予移轉接收。
教育局指出，此游泳池是唯一西班牙進口，規格特殊，代理商恐有壟斷性，導致後續維修保養及零件更換成本明顯偏高，無法有效管控。未來20年的營運管理及維護成本不易估算，組裝式游泳池電費比一般游泳池高很多。