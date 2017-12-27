擅改契約、管理維修成本高昂　鄭文燦拒收世大運游泳池

桃園市府戳破柯P神話？被視為2017世大運一大亮點的組裝式泳池，原本協議要「贈送」桃園，桃園市長鄭文燦27日市政會議裁示予以婉拒，同時指示保留原本預算，改興建兩座各25公尺、造價8,000萬元的溫水游泳池。

鄭文燦在會議中指出，北市府工務局大地處9月在未徵詢桃市府意見前提下，來函要求將契約內原本由北市府負責的二次組裝、後續保固工作權責移轉給桃市府，但二次組裝形同驗收，未依原契約及協議辦理，恐無法確保施工品質，風險過高。

此外，由於組裝游泳池規格特殊，二次組裝、後續維修保養等都需要原廠商，恐有壟斷之嫌，維修保養及零件更換成本也偏高，恐造成學校管理維護不易及成本擴增。他說，這份禮物沒有不好，只是收之前還是要想清楚適不適合。