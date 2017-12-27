賀陳旦考察東彰道路北段新闢工程　魏明谷爭取鐵路高架化

喊了20年的彰化市台鐵高架化，終於定調為「原地」高架。交通部長賀陳旦承諾表示，只要縣市政府完成可行性評估，公文一送到交通部，會立即決行、並全力以付來推動，協助彰化發展經濟，彌補沒納入前瞻計畫缺憾。

立法院交通委員會邀請交通部長賀陳旦，於今（27）日南下彰化考察東彰道路北段新闢工程，在大村鄉聖瑤宮聽取彰化縣政府簡報。彰化縣長魏明谷、立法委員陳素月、縣府工務處長林漢斌、各級民意代表等人出席，共同向交通部長賀陳旦爭取儘速核定工程補助，以帶動南彰化全面發展。

賀陳旦視察台鐵彰化站高架工程，魏明谷提出火車站不僅要高架化，更規畫成火車站特區、廣達十多公頃，縣政府可遷建特區內與火車站共構一棟十六層政商與交通輸運大樓，重新活化站區商圈，獲得各界關切與讚賞。



▲交通部長賀陳旦南下彰化考察東彰道路北段新闢工程，賀陳旦承諾鐵路原線高架化會全力以付來推動。（記者張溎壕攝）

魏明谷表示，東彰快速道路在民國91年至96年期間他擔任交通委員時，與當時的交通部長考察過2次，山腳路道路曲折且高低起伏落差大，路小條，人又多，相當危險，後來決定開闢一條東外環快速道路，南延段從林厝通往田中高鐵站下個月即將通車，而從田中高鐵站通往二水、林內路段，下個月即將動工，此外，北延段從林厝通往花壇東外環路段，感謝立委陳素月爭取8百萬元經費供縣府規劃設計，目前已有初步規畫，待確認後將公布路線圖。



▲交通部長賀陳旦南下彰化考察東彰道路北段新闢工程，賀陳旦承諾鐵路原線高架化會全力以付來推動。（記者張溎壕攝）

賀陳旦率領台鐵局等相關單位抵達彰化火車站，實地考察高架化工程，隨即轉往「彰化演藝廳」聆聽簡報，面對面聽取各方意見；縣長魏明谷強調，推動台鐵彰化段高架已20多年，在台中與員林段都完成高架後，彰化段已迫在眉睫應進入動工階段，呼籲交通部趕快決行，才不會阻礙地方建設與經濟發展。

賀陳旦表示，彰化鐵路高架雖沒有納入「前瞻計畫」引起各界疑慮，但仍然在公務預算中給予支應，只要縣市政府完成可行性評估，公文一送到交通部，會在「兩小時內」決行，全力以付來推動。



▲交通部長賀陳旦南下彰化考察東彰道路北段新闢工程，賀陳旦承諾鐵路原線高架化會全力以付來推動。（記者張溎壕攝）

彰化市長邱建富表示，因站區內擁有國寶級的「扇形車庫」務必要好好保存與持續營運，因位在鐵路山海線交會處，高架化應採取四軌設計，並在南、北增設兩處簡易車站，實現台鐵「捷運化」，才能更符合未來整體軌道交通發展和需求。