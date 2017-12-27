遲早要來的？Fed應該發行「聯準會幣」的五個理由

哈維認為由聯準會推出的數位貨幣，不但可以媲美比特幣，還能超越比特幣，只要在區塊鏈上建立幣源供應，每個「聯準會幣」上都有唯一的認證，就如同美鈔上的序號。

現在有愈來愈多經濟學家認為，比特幣可以是央行的儲備貨幣，而美國杜克大學金融學教授哈維（Campbell Harvey）甚至進一步建議，美國政府應該發行類似比特幣的數位貨幣，例如：「聯準會幣」(fedcoin)。

一、刺激經濟的有效工具

若再有機會實施寬鬆政策，「聯準會幣」的流動性可以更快、更直接地刺激經濟；而且發放「聯準會幣」，比諾貝爾獎經濟學家弗里曼 (Milton Friedman) 提出的「直升機灑錢」(helicopter cash) 還快，只需一行號碼，就可以立即將 1000 美元放入每個人的錢包。

二、數位貨幣更有效安全

區塊鏈的貨幣依賴於一個永不磨滅的分類帳，可顯示誰發送和接收貨幣，以及這些交易何時發生，聯準會目前部分透過 SWIFT 的國際匯款系統記錄交易，但是使用區塊鏈系統會更快、更便宜，而且可能更安全。

三、犯罪所得將無所遁形

現金是匿名的，而比特幣則留下數位交易線索，如果美國政府擺脫 100 美元鈔票的印制，並依靠區塊鏈來分發金額，那麼那些惡名昭彰大毒梟的犯罪所得，就算賺得再多，也無所遁形。

四、更容易施行負利率

如果利率降到零，聯準會的影響力就會下降，因為人們會更傾向於保留現金而不是購買負利率的債券等商品，但若有了全國性的「聯準會幣」，供給是由央行控制，就更容易實施負利率政策。

五、遲早要向現金說掰掰

像瑞典，現金幾乎已在該國境內絕跡，從新加坡到加拿大的央行也正在試驗區塊鏈技術，作為控制貨幣供應的一種方式，遲早美國也會走向數位貨幣的世界，所以「聯準會幣」早發行要比晚發行好。

哈維同時提及，創建「聯準會幣」可能還有幾個困難要克服，例如：美國前聯準會主席柏南克對比特幣的敵意；政府目前缺乏大規模分布式帳本的技術；以及「聯準會幣」可能破壞目前數字貨幣的價值，投資人可能會逃離像比特幣這種不被任何政府控制的資產。