人生全毀！群交趴男女　影像、IG臉書全外流

一名網友昨在台大批踢踢實業坊（PTT）發文表示，群交趴事件爆發後，就已預料到該攝影師會把IG上的資料刪除，因此在第一天就立刻備份了攝影師IG的追蹤與被追蹤名單，並把IG及FLICKR照片全抓下來，尋蛛絲馬跡找到照片中的女主角，消息引發外界熱議，不少鄉民私訊求帳號資訊，想一探究竟。

近日有網友在「Dcard」爆料，指出某知名攝影師疑似藉著拍攝名義舉辦「6女7男群交趴」，還疑似有收費行為，事後部分照片流出，且照片中女主角遭踢爆大多已有男朋友，風波越演越烈，而許多論壇現也流傳著當事者的照片、影片、IG和臉書等資料。

事發後不久，又再流出當事者的個人資訊、17G的影片、及檔案名為「攝影集」的512張照片在各大論壇、臉書私密社團，以及通訊軟體中廣為流傳，話題熱度不斷攀升。甚至還有網友透露，影片中確實聽到女方邊XX邊跟男友講電話報備，不過也網友質疑影片為色情網站造假，想藉此大撈一筆錢財。

此外，也有另一組218張的照片在網路流傳，6女的身分也遭網友肉搜出其IG和臉書，並整合成一個rar的壓縮檔案。不過散播這些猥褻圖畫、聲音或其他物品，甚至供人觀覽、聽聞者恐觸及刑法，嚴重恐遭處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金。



▲流傳在網路上名為「攝影集」的檔案。（圖／翻攝自批踢踢）