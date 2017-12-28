台中市跨年雙主場實施交管　市區公車貼心延後收班

市府新聞局表示，全台灣最好玩的跨年晚會就在台中，在「台中現場」台體大田徑場方面，周邊交通管制分為3階段，12月31日當天，「第一階段」交通管制自中午12點開始，從雙十路(從力行路至育才北路)先行封閉，但在路口部分不會進行管制，須轉彎的用路人仍可轉彎；「第二階段」自下午4點開始，力行路(雙十路至進德北路路段)進行管制；「第三階段」則自下午5點開始，包含雙十路、錦南街、錦新街、育才北路、一中街、育才街、太平路、電台街、水源街等封街管制至凌晨3點。建議大家盡量不要開車或騎車至台體大現場，可多加利用大眾運輸交通工具前往，而民眾如搭火車至台中火車站，也可轉搭公車前往台體大，市府已與台鐵溝通串接所有班次與公車，讓欲參加台中現場跨年晚會的朋友更加便利。

「2018星光璀璨迎花博」台中跨年晚會以雙主場形式，將於31日在台灣體育運動大學田徑場(台中現場)及麗寶樂園第二停車場(后里現場)登場，周邊道路將實施交通管制。市府已協調行經跨年晚會台中現場的周邊數條公車路線及優化公車專用道部分公車路線延後收班，后里現場則安排5條接駁車路線、超過300輛遊覽車接駁民眾，歡迎多加利用。



▲台中現場交通管制說明圖。（圖／新聞局提供 , 2017.12.28）

「后里現場」麗寶樂園第二停車場部分，新聞局表示，這次后里現場的卡司相當堅強，市府同樣安排豐富且完整的交通接駁規劃，提供5個接駁站點，這是全台所有跨年場次中，單一場次最多接駁站的晚會，準備近400輛接駁車，接駁與疏散民眾，盼讓大家開心共同迎接2018到來。

新聞局指出，「后里現場」的5個接駁車地點，分別在豐原火車站、后里國小公車站牌、秋紅谷（市政北七路口）、中科友達停車場、台鐵新烏日車站前；12月31日下午4點起，可搭乘接駁車前往現場，屆時也會有工作人員引導大家搭上接駁車。

「離開時的交通接駁也不用擔心！」新聞局說，后里現場的跨年晚會，一路到凌晨1點結束，接駁車服務也連帶延長，最晚一班車會到凌晨2點鐘，民眾跨完年倒數後可繼續聽歌、欣賞表演，凌晨2點前都還有接駁車可搭乘；而接駁車發車班距時間為10至15分鐘，且接駁車將行駛專用道，不用擔心會有塞車狀況，建議民眾多加利用前往后里現場跨年。



▲后里現場交通管制說明圖。（圖／新聞局提供 , 2017.12.28）

對於自行開車到后里現場參加跨年的朋友，從國道一號下交流道後前往麗寶樂園第二停車場，建議聽從現場交警、義交及導引人員的指示，車輛停放地點將以麗寶樂園第三停車場及臨時停車場為主，若屆時車位已停滿，交通人員會引導大家往后科路，前往友達光電停車場，停好車後直接搭乘接駁車前往跨年晚會現場；后科路也將開放部分路段提供車輛停放。

此外，自行開車的民眾到達后里現場後，現場人員亦會導引大家至有停車位的停車場，避免交通回堵；另也再次呼籲大家多搭乘接駁車，開心參加跨年晚會。

而為方便身心障礙人士前來現場參與活動，市府也規劃提供復康巴士接駁服務，民眾可參考活動官網公告的各區復康巴士服務電話，即可預約搭乘抵達活動現場。場內同時有身障服務台，由工作人員帶引到身障專區欣賞節目。

市府也提醒，活動期間為維護公共安全，台中現場及后里現場活動區域皆禁止攜帶各類氣球(含波波球、發光氣球)、空拍機、煙火炮竹、信號彈等危險物品進入。另外，台中現場(國立台灣體育運動大學田徑場)並禁止攜帶食物及飲料入場，敬請民眾配合。詳細交通資訊，可至「2018台中跨年晚會」官網