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新北獲亞太智慧城市首獎　朱立倫：BIM技術造福各產業

記者陳志仁／新北報導2017/12/28 18:56
▲新北市政府代表台灣參加IDC（International Data Corporation, 國際數據資訊）舉辦的2017年亞太區智慧城市競賽，榮獲冠軍首獎。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府代表台灣參加IDC（International Data Corporation, 國際數據資訊）舉辦的2017年亞太區智慧城市競賽，榮獲冠軍首獎。（圖／新北市政府提供）

新北市政府代表台灣參加IDC（International Data Corporation, 國際數據資訊）舉辦的2017年亞太區智慧城市競賽，榮獲冠軍首獎；新北市長朱立倫今（28）日代表市府團隊領獎，也期許BIM技術在未來能造福台灣各項產業，帶動經濟發展。

新北市府團隊以「BIM 4.0-雲端智慧建築作業平台」在「審批、許可、公共安全檢查及分區」的項目中，一舉奪得冠軍首獎；朱立倫表示，這次獲獎是給市府團隊最大的鼓勵，BIM技術的應用是利用數位化方式，有效協助解決工程上常見的錯誤問題並節省工程成本。

朱立倫指出，新北市從101年起推動BIM（Building Information Modeling, 建築資訊模型）運用於公共工程，不論工務局、水利局、城鄉 局、交通局或捷運局等局處，近年來都推動相當多公共建設，許多建築業的學者專家都提供市府各項指導，使市府團隊能獲得國際肯定。

朱立倫感謝IDC和各位建築界的先進對新北市政府的肯定，也期待透過工務局主辦的「IDC亞太智慧城市暨BIM應用研討會」，使專業技術和經驗得以彼此交流分享，啟發更多的創新思考，讓BIM技術未來也能運用於民間建築，造福各項產業，引導台灣經濟發展，創造更多就業機會。

關鍵字智慧城市朱立倫bim雲端智慧建築作業平台
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