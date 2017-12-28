新編淡水河殉情記 陳世杰面對轉型正義

曾經，這個故事被翻拍成電影「少女殉情記」，描繪女主角因父母反對與外省人通婚，與男主角相約殉情自殺，最後卻只有女主角身亡，引發外界連串議論、挑起敏感省籍話題，上映一天就被政府禁播。

「夏雪冬雷-淡水河殉情記」取材1950年發生在台北的一起殉情事件「十三號水門命案」，由於涉及省籍議題、政治操弄與男女情感，轟動一時，就連當時的台大校長傅斯年也被迫捲入。

（中央社記者汪宜儒台北28日電）轉型正義是台灣社會近來的熱門議題，除熱映中的電影「血觀音」以政治隱喻的劇情推波助瀾，金鐘編劇陳世杰、王詞仰舞台劇新作「夏雪冬雷-淡水河殉情記」也試圖導引相關思考。

這次的演出，是中國文化大學藝術學院聯合展演的呈現，29日至31日在台北城市舞台登場，由戲劇系主任黃惟馨擔任導演，另有樊光耀、徐堰鈴領軍舞蹈系、國樂系、戲劇系、美術系的師生共同主演。

在陳世杰眼裡，過去的敏感與禁忌，在這個年代早該被解放、受公正、公開討論。他表示：「但為什麼每次提及轉型正義相關議題，還是帶著敏感與所謂操弄的想法？過去的那些事，我們知道不對，就該好好面對，而不是因為國民黨在野了、就全部被說成是民進黨在鬥爭。」

寫下這部劇本，陳世杰想強調的重點，其實就是「真相」，他說：「真相是轉型正義的重點，只有知道過去為什麼做錯，把根源搞清楚，彼此才可能理解與和解，也才不會再犯同樣的錯。」

「夏雪冬雷-淡水河殉情記」的議題看似沈重，有殉情命案，有威權時代的氛圍，陳世杰透過老歌「河邊春夢」的穿插變奏、「愛國反共」的口號吶喊，及男人偷吃不擦嘴、辜負純情傻女孩情感的敘事主線，交織出一股在現代看來荒謬、在當時年代卻壓抑肅殺的基調。

因此，陳世杰有感地說：「這樣的故事讓人看來荒謬、有點喜劇，但其實就表示過去真有地方做不對了。就像過去的女性要裹小腳，或者沒有投票權、參政權，都是過去的錯誤，我們就是面對、改正，這些事，從來就不是也不該是政權輪替的鬥爭。」1061228