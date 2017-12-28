河南感染愛滋20年 境外組織獲准註冊

（中央社記者張淑伶上海28日電）中國河南曾在1990年代爆發愛滋病感染。20多年後的今天，致力照顧愛滋遺孤的香港智行基金會宣布，成為根據「境外非政府組織境內活動管理法」首家在河南註冊的境外慈善機構。

智行基金會創辦人杜聰今天透過社群平台發布這個消息。他說，愛滋病給受影響的家庭帶來痛苦和歧視，智行已在河南省愛滋病領域服務16年，能成為第一家獲得河南省公安廳批准註冊的慈善機構，是對基金會工作的莫大認可。

他認為，這是河南省愛滋病工作的里程碑，和境外非政府組織（NGO）參與大陸境內愛滋病工作的里程碑。