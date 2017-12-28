NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方花生網旅食健康
即時跑馬燈李晨薰好投封鎖千葉　率平鎮爭冠廖正井不連任　「何必找人頭會員」HealthCare健康保健室慢性處方簽幫你送到家
中央社

河南感染愛滋20年 境外組織獲准註冊

中央社2017/12/28 21:12
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社記者張淑伶上海28日電）中國河南曾在1990年代爆發愛滋病感染。20多年後的今天，致力照顧愛滋遺孤的香港智行基金會宣布，成為根據「境外非政府組織境內活動管理法」首家在河南註冊的境外慈善機構。

智行基金會創辦人杜聰今天透過社群平台發布這個消息。他說，愛滋病給受影響的家庭帶來痛苦和歧視，智行已在河南省愛滋病領域服務16年，能成為第一家獲得河南省公安廳批准註冊的慈善機構，是對基金會工作的莫大認可。

他認為，這是河南省愛滋病工作的里程碑，和境外非政府組織（NGO）參與大陸境內愛滋病工作的里程碑。

中國「境外非政府組織境內活動管理法」今年元旦開始實施，根據這項辦法，境外NGO要在中國活動應註冊代表機構，公安部門有權批准或否決。

1990年代河南省因為賣血處理不當，爆發大規模感染愛滋病。許多感染者來不及接受治療就過世，或者還活著也無力撫養家庭，留下許多愛滋孤兒。

智行基金會1998年在香港成立，以預防愛滋病為主。2002年，杜聰首次和有「中國防愛滋第一人」之稱的醫生高耀潔走入河南農村，親眼看見了一個個破敗的家庭，往後便致力於協助這些愛滋遺孤受教育、有正常的生活。

根據紐約時報中文網，高耀潔去年受訪時說，她和杜聰當年一起進入河南愛滋村時曾被抓，但很快就放了。她認為，中國官方現在間接承認90年代這場「血禍」的存在，但依然不實事求是，河南愛滋病感染真相仍難大白於天下。1061228

金融支付多元 經部新增禮券...阿富汗首都驚爆釀40死 I...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
報名02-23915568
報名02-23915568
後宮佳麗一較高下
後宮佳麗一較高下
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低價宅多 首購輕鬆購
低價宅多 首購輕鬆購
睡覺也可以矯正近視?!
睡覺也可以矯正近視?!
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan