新進森林護管員訓練　嘉縣加強廉政倫理規範

嘉義林管處為落實新進6名約僱森林護管員後續教育訓練，除了登山及工作站業務訓練外，於106年12月29日由各課室指派人員作相關業務簡介，其中政風業務由政風室主任盛炳淞親自簡報，除介紹廉政工作相關業務外，並就各護管員將來在第一線執行業務時，可能遇到有關廉政倫理規範方面的問題，應如何面對與處理，提出詳盡報告。

在簡報中盛炳淞也同時舉出實例表示，在105年間林管處有一位同仁拒收林農15萬元現金之賄賂，並由政風室將行賄者移送廉政署依法偵辦，且經處分確定案例，除彰顯林政人員之廉潔操守外，同時也展現政府反貪、肅貪之決心。