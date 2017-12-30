新進森林護管員訓練　嘉縣加強廉政倫理規範

嘉義林管處為落實新進6名約僱森林護管員後續教育訓練，除了登山及工作站業務訓練外，於106年12月29日由各課室指派人員作相關業務簡介，其中政風業務由政風室主任盛炳淞親自簡報，除介紹廉政工作相關業務外，並就各護管員將來在第一線執行業務時，可能遇到有關廉政倫理規範方面的問題，應如何面對與處理，提出詳盡報告。
在簡報中盛炳淞也同時舉出實例表示，在105年間林管處有一位同仁拒收林農15萬元現金之賄賂，並由政風室將行賄者移送廉政署依法偵辦，且經處分確定案例，除彰顯林政人員之廉潔操守外，同時也展現政府反貪、肅貪之決心。
盛炳淞於簡報中強調，行政院賴清德院長於中央廉政委員會提示，目前政府推動廉能政策的目標有三，包括防貪、反貪與貪，賴院長建議應加上，「愛護」、「防護」及「保護」三個面向，倘能基於對公務人員的愛護，根據案例進行系統性的變革，避免類似狀況再次發生，可以達到「防護」的效果；另基於行政程序法第47條及廉政倫理規範之規定，讓公務員瞭解履行合約及保護自身應注意事項，就可以達成「保護」的作用。
盛炳淞指出，「愛護」、「防護」及「保護」三個面向，也同樣可以運用到森林保護工作，他希望各該處新進人員都能同心協力，努力提升森林保護工作，加強廉能及為民服務效能。