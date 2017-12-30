賽嘉飛行嘉年華開幕　輕航機飛行傘翱翔天空

屏縣府今日上午在賽嘉飛行降落場舉辦活動開幕，在賽嘉國小小朋友歌謠傳唱及輕航機分列式衝場表演下，由縣長潘孟安、茂林國家風景區管理處長簡慶發宣告三天活動賽事正式展開。潘縣長預告未來賽嘉飛行嘉年華將列為常態性活動，並透過農業展及原住民特展來行銷屏東地方產業，為屏東縣創造更豐富的觀光元素。

「2018年屏東賽嘉飛行嘉年華」飛行傘國際邀請賽暨全國排名賽，30日起一連3天在賽嘉飛行場盛大舉辦，共有來自8個國家隊伍100多位飛行好手報名參賽，這也是縣府公布「無動力飛行運動管理自治條例」後，全國第一處合法飛行場域，現場搭配屏東農特產、原住民特色園遊會、無人機展示，點綴屏北天空的饗宴。



▲賽嘉飛行降落場舉辦活動，開幕由輕航機分列式衝場表演。（圖／屏東縣政府提供,2017.12.30）

縣長潘孟安表示，每年冬季在賽嘉地區進行的台灣越野飛行傘國際邀請賽已舉辦多年，在各界努力下，縣府10月1日正式公布實施「屏東縣無動力飛行運動管理自治條例」，這是全國第一個針對無動力飛行運動所訂定的自治條例，也在10月26日發出第一張場證，成為目前全國唯一取得官方認證核可的合法飛行遊憩場域，使輕航機、無動力飛行傘、滑翔翼及熱氣球可以翱翔於屏北天空。



▲飛行傘國際邀請賽暨全國排名賽，各亞洲國家代表隊精銳盡出，視為亞運最後練習的前哨戰。（圖／屏東縣政府提供,2017.12.30）

由於越野飛行傘項目已經列入明年2018亞運的競技項目，這次舉辦的飛行傘國際邀請賽暨全國排名賽，各亞洲國家代表隊精銳盡出，視為亞運最後練習的前哨戰，除了我國選手外，包括新加坡、馬來西亞、香港、尼泊爾、大陸、韓國及日本等國都有好手參加。縣府及中華民國航空運動協會邀請大家在元旦假期一齊來屏東賽嘉飛行場，欣賞這場點綴天空的饗宴。