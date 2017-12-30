影／吸菸者導致口腔癌機率為一般人18倍

許嘉方說，吳先生35歲首次罹口腔癌時，是由他施行的手術，切掉約30%的舌頭，只追蹤一陣子就不見人了，沒想到13年後又碰到了，在其左下方牙齦與下巴骨頭之間發現5.5公分大的腫瘤，已是第4期，只好再次手術把牙齦連同左側下巴骨頭切除，以胸大肌重建，並以鈦金屬板取代骨頭，手術後再進行化療及放射治療。

衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方表示，口腔癌是我國青壯年男性最易發生的癌症，不少人罹癌復原後，自恃年輕力壯，沒有持續追蹤，不戒檳榔或不戒菸，尤其是不戒菸者大概有8成，讓復發機率大增。

抽菸對人的身體傷害是非常大的，尤其是跟一些煙齡時間長，而且菸癮大的朋友更是如此，抽菸真的會是導致癌症的原因之一，彰化縣48歲吳先生13年前罹患口腔癌，手術切除病灶後，只有戒檳榔，沒有戒菸，沒有定期追蹤，如今口腔癌復發到末期才發現。



▲衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，罹癌後不戒菸，罹癌的機率確實可能高於平常不抽菸的人。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※

吳先生指出，他家境不好，國中畢業15歲開始當板模工人，也開始吸菸、嚼檳榔。首次罹癌後，聽許醫師的話把檳榔戒了，但菸就是戒不掉，後來工作忙，也就沒有持續追蹤病況。直到2個多月前牙齦化膿腫痛，吃東西很痛，再看診才知癌症復發了，手術後，東西咬不爛，只能用吞的，現在都吃粥，吃東西沒味道，很是折磨人，又因沒體力無法去工作，壓力很大，但已後悔莫及了。

許嘉方表示，他印象最深刻的是，當年陪吳先生來看診的3歲女兒，現在已是高中生了，又再陪吳先生來看診，他勉勵吳先生若要當阿公就必須戒菸，因為年紀越大，細胞越老化，修復力及免疫力就越差，如果沒戒菸，口腔癌再復發時間恐將縮短。

許嘉方說，根據衛福部資料，口腔癌為我國青壯年（25-44歲）男性最容易發生的癌症，平均死亡年齡為54歲，較其他癌症早10年以上，常見到負擔家庭經濟的青壯年男性罹患口腔癌，連帶家庭陷入困難。



▲衛福部彰化醫院耳鼻喉科主任許嘉方說，罹癌後不戒菸，罹癌的機率確實可能高於平常不抽菸的人。（圖／記者陳雅芳攝，2017.12.30）

許嘉方表示，他印象最深刻的是，當年陪吳先生來看診的3歲女兒，現在已是高中生了，又再陪吳先生來看診，他勉勵吳先生若要當阿公就必須戒菸，因為年紀越大，細胞越老化，修復力及免疫力就越差，如果沒戒菸，口腔癌再復發時間恐將縮短。

許嘉方說，根據衛福部資料，口腔癌為我國青壯年（25-44歲）男性最容易發生的癌症，平均死亡年齡為54歲，較其他癌症早10年以上，常見到負擔家庭經濟的青壯年男性罹患口腔癌，連帶家庭陷入困難。

許嘉方表示，嚼檳榔及吸菸是造成口腔癌主因，他都要求罹患口腔癌者必須戒菸、戒檳榔，以避免復發，但就他的觀察，戒檳榔成功者約九成，戒菸成功者卻只有二成，很多人捱不過菸癮而無法戒斷，甚至很多人連嘗試都不願意，很明顯的，戒菸的困難度比戒檳榔高出許多。

許嘉方強調，如果無法戒菸，還是要尋求醫師的協助，一定要戒除，不只是已經罹患口腔癌者要戒，一般人最好也要戒，因為根據學者研究，吸菸者導致口腔癌的機率為一般人的18倍；同時吸菸及嚼檳榔者，導致口腔癌的機率為一般人的89倍；同時吸菸、飲酒及嚼檳榔者，導致口腔癌的機率為123倍。

※【 NOWnews 今日新聞 】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！※