2018台股不看淡　農曆年封關前延續族群輪動行情

安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，展望後市，基本面成長態勢不變，對台股後市依舊審慎樂觀，預估具成長趨勢的主流族群或主題，仍將是左右來年盤勢的重要力量。在方向上，電子股、傳產股成為牽動台股未來走向的兩大主要支柱。

台股2017年封關日上漲75.22點，收在10642.86點，2017年台股全年上漲1389點，上漲幅度15%，指數不但首度收在萬點之上，且收復半年線，年線、月線和周線也都收紅。投信業者指出，隨著資金回流，有利支撐台股延續偏多走勢，且2018年台股獲利展望仍佳，預計到農曆年封關以前，族群間的輪動行情可望延續，台股仍有表現機會。

其中，塑化股2018年獲利預估有望受惠於近期油價表現走強而上修；電子股2018年獲利預估仍有兩位數表現，不過近日因匯市波動較大，投資人也須留意此一態勢對於科技股獲利可能的潛在影響。總體而言，2018年操作難度升高，但不用過於拘泥於指數位置，在經濟基本面無轉弱跡象的同時，建議保握時機建立部位以期待開年的行情到來，選對股仍是關鍵。

台新台灣中小基金經理人王仲良則表示，近期電子股休兵，傳產與小型股躍居主流，指數近期維持區間震盪，中長期受到全球景氣回升與企業獲利持續增長，股市仍然受到資金青睞，短期觀察下一波主流股浮現時機，並靜待外資歸隊後的買盤標的。

王仲良表示，元月大盤預料仍區間震盪，主要理由為蘋果新機銷售不如預期，蘋果光略失色，建議投資人留意2018年第1季的半導體、記憶體短期庫存調整風險。此外，美國稅改過關，短期有利多出盡走勢。不過，整體投資氛圍仍然維持正向，除彭博調查經濟學家對於全球主要經濟體的預測，大多持樂觀態度外，台灣主要研調機構評估台灣經濟在2018屬於溫和成長形態。

王仲良分析，綜合外資券商的預估，台股企業明年獲利仍有雙位數成長，這將是支撐牛市的主要動力之一。題材部分可留意兩部分，一是半導體需求維持強勁，12吋晶圓甚至到2019年都呈現供不應求的現象，二是大陸家電下鄉換機潮浮現，由於近年沒有新增產能，使市場供給偏緊，加上塑化進入傳統旺季，相關標的有表現機會。