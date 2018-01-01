陳思安不顧反對走歌路　曾遭良山兄冷言：三流歌手

演唱會進入倒數，日前兩人進練團室對唱，陳思安貼心準備雞湯為老爸暖嗓，陳思安說近日天氣多變化，熱湯是最好的護嗓絕招，父女倆難得同台演出，只見老爸仔細的反覆練唱每個曲目，陳思安笑說我爸耳朵就是個監聽器，跟他練唱要特別謹慎，一個不留意，唱錯一個音，馬上就會被他認出指正。

有江蕙傳唱人封號的陳思安，1月13日將站上高雄文化中心至德堂舉行《戀戀思安2018衡山慈善演唱會》，日前陳思安偕老爸廣播教父良山兄為演唱會進練團室練唱，陳思安貼心為父親端上雞湯暖嗓，父女倆溫馨對唱台語經典名曲〈請你信賴我〉。

提到〈請你信賴我〉這首歌曲，讓陳思安感觸很深，她坦言一路走來，頂著南部廣播教父之女頭銜，有著不可承受之重，當初不顧父親反對，執意走上歌唱之路，在家中放著錄製的新專輯，只得到父親轉身走開冷回：「三流歌手！」



▲陳思安（左）堅持走歌唱之路，終於獲得父親良山兄肯定。（圖／豪記唱片提供 , 2018.01.01）

這一句話讓陳思安躲在房間情緒崩潰大哭，至此父女關係凍結長達10年，期間歷經歌唱事業低潮與經商失敗揹負千萬債務，父親始終冷處理，而融冰契機則是陳思安入圍第19屆金曲獎最佳台語女歌手獎，與獎項擦身而過，坐在台下的父親握著自己的手貼心說：「妳唱得很好，沒有關係，我們下次再來！」