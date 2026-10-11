本周最新咖啡優惠出爐！7-11線上寄杯APP有特選美式、特選拿鐵買10送10，自備杯扣5元，單杯最低28元開喝；全家大優遊吧斯綜合拿鐵2杯99元，5.5折逼近半價；萊爾富咖啡買10送10今最後一天；OK超商每周三「極淬咖啡日」，極淬美式、極淬拿鐵買2送2。《NOWNEWS》整理本周咖啡優惠（10月11日至10月17日），精算每杯原價、平均特價、折扣幅度一文看懂。
🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月7日至10月11日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉奶茶／栀子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
📍APP｜10月6日至10月15日
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
📍APP｜10月7日至10月11日
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜10月9日至10月11日
◾繽球單品美式2杯149元，5.7折（原價130元、特價75元）
◾高蛋白摩卡咖啡2杯119元，7折（原價85元、特價60元）
◾大冰咖啡Q凍拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大優遊吧斯綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大優遊吧斯綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
📍門市｜10月9日至10月13日
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
📍APP｜10月8日至10月11日
◾特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買10送10，5折（原價15元、特價8元）
◾特濃拿鐵買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾酷繽沙65元系列買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾現煮茶40元系列買10送10，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾酷繽球咖啡買10送6，6.3折（原價130元、特價81元）
🟡萊爾富
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡39元，5折（原價75元、特價39元）至10月11日
📍APP｜10月9日至10月11日
◾新減糖抹茶歐蕾買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜限10月11日10:00至14:00
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡OK超商
📍門市｜限10月14日當天
◾極淬美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾極淬拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍門市｜即日起至10月14日
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
🟡星巴克
10月12日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
🟡美廉社
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡85度C
85度C響應「國際咖啡日」，10月1日至10月11日期間，多款水果咖啡系列任選第二杯半價，包括蜜桃、荔枝、芭樂、椪柑美式等，平均單杯最低49元。
周三（10月14日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（10月16日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。
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📍門市｜10月7日至10月11日
◾特大杯濃萃美式買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾琥珀小葉奶茶／栀子花奶青買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯濃萃拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾特大杯厚乳拿鐵買2送1，6.7折（原價85元、特價57元）
◾特選美式買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾特選拿鐵買10送10，5折（原價80元、特價40元）
◾琥珀小葉紅茶／梔子花青茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾冰淇淋紅茶6杯250元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黑糖粉粿蕎麥茶6杯270元，6折（原價75元、特價45元）
◾青梅冰茶／一顆檸檬紅茶／一顆檸檬青茶6杯240元，6.7折（原價60元、特價40元）
◾香鑽水果茶6杯280元，6.7折（原價70元、特價47元）
◾黑糖珍珠撞奶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
◾黃金蕎麥茶買10送10，5折（原價60元、特價30元）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜10月9日至10月11日
◾繽球單品美式2杯149元，5.7折（原價130元、特價75元）
◾高蛋白摩卡咖啡2杯119元，7折（原價85元、特價60元）
◾大冰咖啡Q凍拿鐵2杯99元，6.6折（原價75元、特價50元）
◾大優遊吧斯綜合拿鐵2杯99元，5.5折（原價90元、特價50元）
◾大優遊吧斯綜合美式2杯88元，5.5折（原價80元、特價44元）
◾特大杯美式2杯95元，7.9折（原價60元、特價47元）
◾特大杯拿鐵2杯95元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾中杯單品美式2杯95元，5.9折（原價80元、特價47元）
◾中杯單品拿鐵2杯95元，5.3折（原價90元、特價47元）
◾特大杯芭C檸檬綠2杯75元，5.8折（原價65元、特價38元）
◾特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾冰塊杯買10送10，5折（原價15元、特價8元）
◾特濃拿鐵買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾酷繽沙65元系列買10送5，6.7折（原價65元、特價43元）
◾現煮茶40元系列買10送10，5折（原價40元、特價20元）
◾酷繽球四季檸檬／巨峰葡萄買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾酷繽球咖啡買10送6，6.3折（原價130元、特價81元）
📍門市｜9月16日至10月13日
◾特大杯美式買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾特大杯拿鐵買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾四季春茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾紅玉紅茶買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買1送1，5折（原價65元、特價33元）
◾新摩卡咖啡39元，5折（原價75元、特價39元）至10月11日
◾新減糖抹茶歐蕾買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾四季春茶／紅玉紅茶買10送10，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯特濃美式買10送10，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買10送10，5折（原價65元、特價33元）
◾大杯美式29元，6.4折（原價45元）
◾大杯拿鐵29元，5.3折（原價55元）
🟡OK超商
📍門市｜限10月14日當天
◾極淬美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾極淬拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾特大杯冰淇淋紅茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯西西里咖啡單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯楊枝甘露冰沙單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾中杯經典阿華田單杯39元、兩杯69元，7折（原價50元、平均最低35元）
◾大杯阿華田摩卡拿鐵單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯奶香烏龍單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯桂花抹茶單杯39元、兩杯69元，6.4折（原價55元、平均最低35元）
◾中杯黑糖薑茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
◾大杯黑糖桂圓紅棗茶單杯39元、兩杯69元，5.4折（原價65元、平均最低35元）
◾大杯草莓戀乳雪露單杯39元、兩杯69元，4.1折（原價85元、平均最低35元）
◾大杯黃金蕎麥茶單杯39元、兩杯69元，7.8折（原價45元、平均最低35元）
10月12日周一uniopen卡友限定，使用uniopen聯名卡買大杯以上買一送一，優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
🟡85度C
85度C響應「國際咖啡日」，10月1日至10月11日期間，多款水果咖啡系列任選第二杯半價，包括蜜桃、荔枝、芭樂、椪柑美式等，平均單杯最低49元。
周三（10月14日）是好料日，黑糖珍珠系列、特皮Q系列第2杯半價，大杯黑糖珍珠厚奶茶平均41元。周五（10月16日）是咖啡日，當天中杯、大杯咖啡第2杯半價，大杯美式平均56元、大杯拿鐵平均75元。
🟡全聯福利中心
📍分批取｜7月10日至10月1日
◾精品美式14杯369元，5.9折（原價45元、特價26元）
◾小農拿鐵10杯369元， 6.7折（原價55元、特價37元）
🟡路易莎咖啡
路易莎10月至11月限定販售，「雲南白桃厭氧水洗 G1」原價160元、優惠價130元，風味是水蜜桃、白桃烏龍、蜂蜜、杏桃。
此外，到門市出示會員頁面，咖啡飲品在上午11時前第2杯5折，等於中杯美式第2杯28元、中杯拿鐵第2杯38元。