台灣星巴克重大新制！根據星巴克官網，10月12日起客製化服務調整，過往那堤調整冰量「免費補奶」貼心服務取消了；官方證實，去冰、少冰要補奶或補飲料要多收15元，挨轟變相漲價？《NOWNEWS今日新聞》記者今（11）日求證星巴克，官方回應67字原因全說了：「標準配方呈現最合適的風味組合。尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」
台灣星巴克「取消免費補奶」！10/12客製化收費15元 價格一覽
過去到台灣星巴克消費，點購那堤等相關飲品，若希望客製去冰、可免費補牛奶；如今，這項被鐵粉視為小確幸的貼心服務要取消了！而且公告調整後，無論是補奶或補飲料，需收費加價15元，遭受部分消費者質疑是「變相漲價嗎？」
台灣星巴克官網發出「客製化服務調整公告」，說明：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合，同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。
自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，如使用商品兌換劵等劵類，應按劵內記載進行消費（或兌換），若欲加價升級或客製化項目，另依門市規定收費辦理，感謝您的理解與支持。」
星巴克表示：「為維持最佳風味比例與品質，部分飲品不提供客製化調整服務。」並說明，原飲品甜度可依個人喜好提供減量服務（如需額外添加糖漿或配料用量，請參考額外添加區）」。
「星巴克客製化服務」收費價格標準
◾️冰量調整
少冰／去冰
補奶類+15元
補飲料+15元
經典濃縮
低咖啡因
升級特選濃縮咖啡+15元／份
多加一份濃縮咖啡+15元／份
◾️奶類選擇
全脂牛奶
低脂牛奶
豆奶
椰奶
燕麥奶+20元
杏仁堅果奶+20元
◾️風味糖漿
蔗糖+15元
榛果+15元
鹹焦糖+15元
香草+15元
焦糖+15元
摩卡醬+15元
抹茶液+15元
可可碎片+15元
摩卡風味淋醬+15元
蜂蜜紅柚醬+15元
季節性物料+15元
鮮奶油+15元
福吉茶粉+15元
焦糖風味淋醬+15元
星冰樂咖啡液+15元
高蛋白雲朵 +60元
香草風味／可可
客製化收費挨轟變相漲價？星巴克官方回應
《NOWNEWS今日新聞》記者求證台灣星巴克，官方回應表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合。同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」
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過去到台灣星巴克消費，點購那堤等相關飲品，若希望客製去冰、可免費補牛奶；如今，這項被鐵粉視為小確幸的貼心服務要取消了！而且公告調整後，無論是補奶或補飲料，需收費加價15元，遭受部分消費者質疑是「變相漲價嗎？」
台灣星巴克官網發出「客製化服務調整公告」，說明：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合，同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。
自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，如使用商品兌換劵等劵類，應按劵內記載進行消費（或兌換），若欲加價升級或客製化項目，另依門市規定收費辦理，感謝您的理解與支持。」
星巴克表示：「為維持最佳風味比例與品質，部分飲品不提供客製化調整服務。」並說明，原飲品甜度可依個人喜好提供減量服務（如需額外添加糖漿或配料用量，請參考額外添加區）」。
◾️冰量調整
少冰／去冰
補奶類+15元
補飲料+15元
- 部分飲品不提供冰量調整。
- 少冰／去冰飲品如需補奶類或飲料將依標準配方製作，並酌收15元。
經典濃縮
低咖啡因
升級特選濃縮咖啡+15元／份
多加一份濃縮咖啡+15元／份
◾️奶類選擇
全脂牛奶
低脂牛奶
豆奶
椰奶
燕麥奶+20元
杏仁堅果奶+20元
◾️風味糖漿
蔗糖+15元
榛果+15元
鹹焦糖+15元
香草+15元
焦糖+15元
摩卡醬+15元
- 每杯每項限一份。調整甜度，風味不變。
抹茶液+15元
可可碎片+15元
摩卡風味淋醬+15元
蜂蜜紅柚醬+15元
季節性物料+15元
鮮奶油+15元
福吉茶粉+15元
焦糖風味淋醬+15元
星冰樂咖啡液+15元
- 每杯每項限一份
高蛋白雲朵 +60元
香草風味／可可
- 每杯每項限一份。
- 為確保最佳飲用體驗，建議避免搭配熱飲、冰搖茶、星沁爽、星冰樂、Cold Foam、果汁類及冰淇淋系列飲品。
《NOWNEWS今日新聞》記者求證台灣星巴克，官方回應表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合。同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」