台灣星巴克重大新制！根據星巴克官網，10月12日起客製化服務調整，過往那堤調整冰量「免費補奶」貼心服務取消了；官方證實，去冰、少冰要補奶或補飲料要多收15元，挨轟變相漲價？《NOWNEWS今日新聞》記者今（11）日求證星巴克，官方回應67字原因全說了：「標準配方呈現最合適的風味組合。尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」

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台灣星巴克「取消免費補奶」！10/12客製化收費15元　價格一覽

過去到台灣星巴克消費，點購那堤等相關飲品，若希望客製去冰、可免費補牛奶；如今，這項被鐵粉視為小確幸的貼心服務要取消了！而且公告調整後，無論是補奶或補飲料，需收費加價15元，遭受部分消費者質疑是「變相漲價嗎？」

台灣星巴克官網發出「客製化服務調整公告」，說明：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合，同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。

自2026年10月12日起，將調整部分客製化服務收費方式，如使用商品兌換劵等劵類，應按劵內記載進行消費（或兌換），若欲加價升級或客製化項目，另依門市規定收費辦理，感謝您的理解與支持。」

星巴克表示：「為維持最佳風味比例與品質，部分飲品不提供客製化調整服務。」並說明，原飲品甜度可依個人喜好提供減量服務（如需額外添加糖漿或配料用量，請參考額外添加區）」。

▲台灣星巴克「取消免費補奶」貼心服務，10月12日起客製化服務將額外收費。（圖／星巴克咖啡同好會FB）
▲台灣星巴克「取消免費補奶」貼心服務，10月12日起客製化服務將額外收費。（圖／星巴克咖啡同好會FB）
「星巴克客製化服務」收費價格標準

◾️冰量調整

少冰／去冰

補奶類+15元

補飲料+15元

  • 部分飲品不提供冰量調整。
  • 少冰／去冰飲品如需補奶類或飲料將依標準配方製作，並酌收15元。
◾️濃縮咖啡選擇

經典濃縮

低咖啡因

升級特選濃縮咖啡+15元／份

多加一份濃縮咖啡+15元／份

◾️奶類選擇

全脂牛奶

低脂牛奶

豆奶

椰奶

燕麥奶+20元

杏仁堅果奶+20元

◾️風味糖漿

蔗糖+15元

榛果+15元

鹹焦糖+15元

香草+15元

焦糖+15元

摩卡醬+15元

  • 每杯每項限一份。調整甜度，風味不變。
◾️其他

抹茶液+15元

可可碎片+15元

摩卡風味淋醬+15元

蜂蜜紅柚醬+15元

季節性物料+15元

鮮奶油+15元

福吉茶粉+15元

焦糖風味淋醬+15元

星冰樂咖啡液+15元

  • 每杯每項限一份
◾️高蛋白雲朵

高蛋白雲朵 +60元

香草風味／可可

  • 每杯每項限一份。
  • 為確保最佳飲用體驗，建議避免搭配熱飲、冰搖茶、星沁爽、星冰樂、Cold Foam、果汁類及冰淇淋系列飲品。
▲台灣星巴克公布「客製化服務」收費標準。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
▲台灣星巴克公布「客製化服務」收費標準。（圖／星巴克starbucks.com.tw）
客製化收費挨轟變相漲價？星巴克官方回應

《NOWNEWS今日新聞》記者求證台灣星巴克，官方回應表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合。同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」


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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

以時尚流行敏銳度打開眼界，喜歡追求「美...