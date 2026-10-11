官方回應67字原因全說了：「標準配方呈現最合適的風味組合。尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」

台灣星巴克「取消免費補奶」！10/12客製化收費15元 價格一覽

星巴克表示：「為維持最佳風味比例與品質，部分飲品不提供客製化調整服務。」

「星巴克客製化服務」收費價格標準

冰量調整

部分飲品不提供冰量調整。

少冰／去冰飲品如需補奶類或飲料將依標準配方製作，並酌收15元。

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濃縮咖啡選擇

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奶類選擇

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風味糖漿

每杯每項限一份。調整甜度，風味不變。

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其他

抹茶液+15元

可可碎片+15元

摩卡風味淋醬+15元

蜂蜜紅柚醬+15元

季節性物料+15元

鮮奶油+15元

福吉茶粉+15元

焦糖風味淋醬+15元

星冰樂咖啡液+15元

每杯每項限一份

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高蛋白雲朵

香草風味／可可

每杯每項限一份。

為確保最佳飲用體驗，建議避免搭配熱飲、冰搖茶、星沁爽、星冰樂、Cold Foam、果汁類及冰淇淋系列飲品。

▲台灣星巴克公布「客製化服務」收費標準。（圖／星巴克starbucks.com.tw）

客製化收費挨轟變相漲價？星巴克官方回應

《NOWNEWS今日新聞》記者求證台灣星巴克，

官方回應表示：「星巴克每款飲品的標準配方，均經團隊反覆研發與風味測試，以呈現我們認為最合適的風味組合。同時，我們也尊重顧客的個人喜好，保留客製化選擇。」