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陸劇《蘭香如故》即將於明（12）日正式迎來大結局，但其實因為劇組的劇透式營銷，以及5日騰訊視頻平台點映禮的搶先播放，結局的劇情早已在網路瘋傳。男主角劉學義飾演的林錦岐因為早年征戰沙場而傷了身體，最終只活到50歲，還在離世前去月老求紅線，許願下輩子再與許蘭香（譚松韻 飾）當夫妻，而蘭香則獨自活到了80歲，孤單過完後半生後，最終獨自落淚在睡夢中離去。《蘭香如故》的結局劇情，是近期的熱議話題之一，而Disney+即將於明日播出大結局。回顧網路上瘋傳的劇情，已經預料到會非常催淚。林錦岐因早年征戰沙場而舊傷疊新傷，在50歲的年紀就過世，獨自留下妻子蘭香撐起整個林府。而在過世前，他特地去向月老求紅繩並纏住兩人，想綁住與蘭香下輩子的姻緣，並在最後深情告白：「妳若不來找我，我就順著這紅線去找妳。」便倒在蘭香懷中離世。而早早送走丈夫，並在多年後又陸續送走一名又一名身邊人的蘭香，獨自撐起整個林府到80歲。在她滿頭白髮站在庭院時，原本熱鬧非凡的地方，已變得人煙稀少，只留下蘭香孤單的背影。而她在終於寫完《沈家記》的沈家故事後，起身走到床上，手中拿著養母與親生母親留給她的香囊，默默流下眼淚於睡夢中離去，自始自終都將家人放在第一位。而其他角色的劇情也可以說是悲劇結尾，牛駿峰飾演的韓粱為了勸說皇帝，在雪夜中慘遭凍死；反派杜翠雀（鄭合惠子 飾）捲土重來成為一名海盜後，攻回金陵展開復仇，最終在夜襲林府時，被蘭香與林繡茹（馬凡丁 飾）合力燒死，下場悽慘。