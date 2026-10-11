日本平價機能服飾巨頭 WORKMAN 在日本門市高達 1,910 間，規模一舉超越 UNIQLO！品牌從專業工作服成功轉型為戶外潮流霸主，靠的就是精準的分眾店型策略與驚人高 CP 值。到底 WORKMAN 6 大店型差在哪？有哪些女星陳天仁與網友激推的必買神級好物？以及備受關注的台灣展店規劃，《NOWNEWS今日新聞》帶您一次掌握。

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🟡六大熱門店型差別！滿足全家人採購需求

為滿足不同客群，WORKMAN 依據販售商品與風格拆解出 6 大店型：

WORKMAN（元祖傳統店）：最草創的經典門市，專賣職人高強度工作服、防護鞋與硬派工裝配件。

▲WORKMAN元祖傳統門市專賣職人工作服，近年成功轉型跨足戶外潮流市場。（圖／翻攝WORKMAN官網）
▲WORKMAN元祖傳統門市專賣職人工作服，近年成功轉型跨足戶外潮流市場。（圖／翻攝WORKMAN官網）
WORKMAN Plus：結合工作與戶外休閒運動機能，主打防風防寒服飾，價格僅名牌 1/2 至 1/3。

WORKMAN 女子（WORKMAN GIRL）：專為女性設計，涵蓋雨天通勤、抗 UV 防曬與日常休閒服，完全不賣傳統工作服。

Workman Colors：主打前衛色彩與潮流設計，擺脫深色刻板印象，提供活潑且具時尚感的日常穿搭。

▲Workman Colors主打活潑色彩與潮流設計，為 WORKMAN 未來登台展店的主力店型。（圖／翻攝自Workman Colors 台灣臉書）
▲Workman Colors主打活潑色彩與潮流設計，為 WORKMAN 未來登台展店的主力店型。（圖／翻攝自Workman Colors 台灣臉書）
WORKMAN Pro：專為專業職人打造的極致工裝店，追求高強度功能、耐用度與極致品質。

WORKMAN Plus 2：全商品齊聚的全明星門市，從專業工裝到女性流行服飾、機能鞋款一站式網羅。

🟡赴日必買清單公開！女星與網友激推商品

前往 WORKMAN 購物，最推薦入手高 CP 值的機能衣物與實用配件，連女星陳天仁也在 IG 熱情推薦：

MEDIHEAL 疲勞回復系列：內含礦石纖維能反射遠紅外線、促進血液循環並舒緩肌肉痠痛，如 U 領內衣（約 990 日圓，約新台幣 210 元）與居家短褲，連陳天仁也愛不釋手。

棉花糖小腿套與斷熱抗 UV 帽：軟綿包覆能減緩久站腳部不適，遮陽帽則能有效阻隔高溫紫外線，出國旅遊必備。

冰擊涼感 -10℃ 短袖 T 恤：具備吸濕速乾與蒸發冷卻效果，特價僅 580 日圓起（約新台幣僅 125 元），高性價比被網友狂讚。

防水高彈力鞋款與多功能外套：包含後跟可踩踏的 Relax 2WAY 輕便鞋（約 1,900 日圓，約新台幣 400 元）與防風防水多功能外套，兼具耐用與機能性。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
陳天仁（@tts0og）分享的貼文

🟡海外展店時間表出爐！2027年登台快閃

根據《日本經濟新聞》報導，WORKMAN 正式將台灣列為海外拓展首站，預計於 2027 年率先以期間限定快閃店形式登台測試市場，並規劃於 2029 年正式在台灣百貨或購物中心開設第一間實體門市目標在 2030 年前開滿 15 家分店。屆時將優先引進主打豐富色彩與潮流感強烈的「Workman Colors」系列，讓台灣消費者免出國就能享受高 CP 值的日系機能穿搭。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...