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▲賀鵬（左）最對不起的就是馬凡丁飾演的夫人（右）。（圖／翻攝自微博@賀鵬）

▲賀鵬寫給「袁紹輝」的一封信。（圖／翻攝自微博@賀鵬）

《蘭香如故》即將完結篇，劇中侯爺「袁紹輝」最後戰死在海上，主演賀鵬在微博公開對角色說的一段話，他最後一句話對夫人林繡茹（馬凡丁 飾）說，「希望留下的世代產業能庇護你和女兒們，希望你不曾恨他，希望你金尊玉貴的活下去，希望下輩子…沒能好好道別，對不起。」許多網友都看哭。《蘭香如故》大結局中，袁紹輝被海盜割喉，命喪大海，演員賀鵬在微博寫下最後一封信，與角色道別，「袁紹輝，首先跟你說一句，再見。第二，上不負皇命，下無愧百姓，在戰場上挺直腰桿戎馬一生，最後的榮耀停留在為國捐軀馬革裹屍，一如我第一次見到你回城時那個從死人堆裡爬出來的永昌侯，你捍衛了世襲罔替的名聲。」劇中袁紹輝是個孝順的兒子，作為獨子，在元配過世後，又娶了林家三妹妹林繡茹，生了3個女兒，為了完成母親抱孫子的心願，又納了2位小妾，無奈依舊生下女兒，賀鵬心疼，「百善孝為先，出於孝道，作為獨子你盡到了你能做的全部。第四，你有一生至交，這已是何其幸運，鳳台與你最後相視一笑那一刻，袁林相好這四個字早已灌注了你們一生的信賴與羈絆，願鳳台萬事小心，和蘭香攜手白頭。」賀鵬感嘆，袁紹輝的一生，唯一遺憾的是夫人，「」賀鵬最後想和袁紹輝說一句，「」不少網友都看哭，「終究還是走到這裡」、「這血海，侯爺成民族英雄了」、「太悲壯了」。