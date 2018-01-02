赴日旅遊夯　2018就是要不一樣的跨年夜

過完了2017年，不同的跨年氣氛勢必能增加不同的人生經驗，近日日幣持續眨值，想必大家都摩拳擦掌準備搶東京的機票了。但除了機票之外，其實住宿才是重頭戲，東京跨年夜的住宿可說是一房難求，價位又高，如果在東京有間屬於自己的小窩就不用擔心旺季的住宿問題，平時出租還能有筆額外收入，省時省事又能住得安心，今年跨年一起去體驗不一樣的跨年夜吧！

若是選擇在東京置產，供旅遊時居住，以此省下一筆住宿費，也是個不錯的好選擇。中信房屋商仲部王藝樺副理表示，日本《民泊新法》預計在2018年6月，讓Airbnb就地合法化，屆時民眾得以合法營運Airbnb，也順勢推動了日本的觀光，為2020年的東京奧運提前做準備。