赴日旅遊夯　2018就是要不一樣的跨年夜

過完了2017年，不同的跨年氣氛勢必能增加不同的人生經驗，近日日幣持續眨值，想必大家都摩拳擦掌準備搶東京的機票了。但除了機票之外，其實住宿才是重頭戲，東京跨年夜的住宿可說是一房難求，價位又高，如果在東京有間屬於自己的小窩就不用擔心旺季的住宿問題，平時出租還能有筆額外收入，省時省事又能住得安心，今年跨年一起去體驗不一樣的跨年夜吧！
若是選擇在東京置產，供旅遊時居住，以此省下一筆住宿費，也是個不錯的好選擇。中信房屋商仲部王藝樺副理表示，日本《民泊新法》預計在2018年6月，讓Airbnb就地合法化，屆時民眾得以合法營運Airbnb，也順勢推動了日本的觀光，為2020年的東京奧運提前做準備。
王藝樺指出，民眾為了在旺季時段到東京不用煩惱住宿問題，選擇在東京置產，平時可將房子交給務業管理公司處理，僅管屋主人不在東京，也可以透過手機App輕鬆掌握房子的動態，包含出租狀況、收租金額等資訊，可說是相當便利。透過務業管理公司善用房地產，相較於旺季期間短期旅遊的高昂住宿花費，若是資金充足，在日本置產投資確實有其利益性存在。
王藝樺也提到，面臨2020年即將到來的東京奧運，外加上日本旅遊相當興盛，赴日旅遊人數逐年成長，根據統計資料顯示，2017年度赴日旅遊人數2800萬人，預估2020年可成長至4000萬人，漲幅約42.86％，相當可觀，旅客成長對於日本的飯店、旅館業，甚至是Airbnb也都有一定的幫助。
此外，王藝樺表示，日本的法律規定當地Airbnb合法後，屋主一年可將房屋出租180天，而日本樂天公司也成立了子公司「Rakuten LIFULL STAY」民宿平台，其董事長太田宗克看好訪日自由行旅客市場，將提供旅客更多元的民宿選擇。