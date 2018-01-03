影／彰化縣鹿港警察分局秀水分駐所新建辦公廳舍落成

▲彰化縣鹿港警察分局秀水分駐所新建辦公廳舍舉行落成啟用， 彰化縣長魏明谷等人剪綵及揭牌啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

彰化縣鹿港警分局秀水分駐所新建辦公廳舍於3日舉行落成典禮，典禮由彰化縣長魏明谷與警察局長楊崇德共同剪綵及揭牌啟用，魏明谷希望全新的辦公廳舍為民眾提供很好的辦公場所、提升警察為民服務品質。

秀水分駐所，舊名「埔姜崙派出所」，民國43年更為現名，原座落於秀水鄉彰水路，因土地屬私有，102年獲秀水鄉公所提供鄉有秀水公園內公有土地籌建本辦公廳舍，以成警政根基。魏明谷允予編列建築經費興建，於105年1月21日動土興建，106年順利竣工。



▲彰化縣鹿港警察分局秀水分駐所新建辦公廳舍舉行落成啟用， 彰化縣長魏明谷等人剪綵及揭牌啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

魏明谷表示，縣府對警察辦公場域更新不遺餘力，編列預算並在議會的支持下，興建的秀水分駐所，目前頂番婆派出所將落成，及二水分駐所及莿桐腳派出所也即將動工興建，希望提升為民服務品質。



▲彰化縣鹿港警察分局秀水分駐所新建辦公廳舍舉行落成啟用， 彰化縣長魏明谷等人剪綵及揭牌啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

鄉長梁禎祥表示，鹿港警察分局秀水分駐所新建辦公廳舍由秀水鄉公所提供公有土地所籌建，秀水分駐所新建辦公廳舍蓋得美侖美奐，相信在這裡辦公心情一定很會好，服務也會提升。



▲彰化縣鹿港警察分局秀水分駐所新建辦公廳舍舉行落成啟用， 彰化縣長魏明谷等人剪綵及揭牌啟用。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.02）

警察局長楊崇德表示，秀水分駐所新建案是因原址為私有地，感謝秀水鄉公所提供鄉有公有土地、縣府編列建築經費興建、彰化縣議會議長謝典霖及全體議員支持並通過預算，提供民眾嶄新的洽公環境，享受親切的服務。他也期勉同仁更要戮力執行警察業務，落實做好治安、交通等工作，以不負鄉親期望。