工程進度超前　竹北國民運動中心規畫植栽

竹北國民運動中心是新竹縣第一座國民運動中心，主體工程預計6月完工後移交OT廠商營運準備，縣長邱鏡淳今（4）日率同教育處長劉明超、工務處長羅昌傑等前往視查工地現況，擇定外牆抿石子亮白色樣、竣工誌鑲刻位置，對目前50.563%進度，超前4.5%的掌握，肯定、慰勉工程單位辛勞，並指示妥適規畫週邊植栽範圍與樹種，調和建物景觀。

工務處長羅昌傑說明，竹北國民運動中心為地下一層、地上五層建物，建築高度30.3 公尺，總樓地板面積14,091.25 平方公尺，總預算4億5,000萬元，教育部體育署補助2億元，由雙喜營造股份有限公司得標，開工日期105年12月2日，工期為649日曆天，預定於107年7月31日完工，設施包括六大核心：羽球場(8 座)、桌球場(12 座)、韻律教室(3 間)、體適能中心(2 間)、綜合球場(2 座)、設置汽車停車位98位、機車停車位46位。目前正行混凝土灌漿最後階段，未來將與縣立游泳館共同委託遠東鐵櫃鋼鐵廠股份有限公司營運。



▲新竹縣長邱鏡淳(右)率隊勘查竹北國民運動中心工程，對進度超前慰勉施工人員。（圖／記者常似虎翻攝 , 2018.01.04）

邱縣長視查一樓現況，瞭解與游泳館間動線廊道、電梯位置與男女廁數量，強調此案為新竹縣重大工程，亦為全縣第一座國民運動中心，務必確切掌握工程品質與進度，尤其週邊植栽配合景觀提升整體建物的親近性，以及OT商營運項目的串連性，在移交前宜有完整的策畫方向，他指示相關單位進一步會商，及早定案。