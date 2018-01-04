反毒先識毒 仿真毒品教具進校園教學

（中央社記者王淑芬高雄4日電）這是「K他命」、「神仙水」，一樣樣仿真毒品，還有咖啡包、跳跳糖等，都是警方緝毒查獲流通品的態樣。高雄市教育局今天成立「無毒高雄、愛與關懷反毒諮詢服務團」，以仿真毒品宣導識毒、拒毒、反毒。

高雄市教育局軍訓室主任韓必誠告訴中央社記者，統計105年高中以下學生藥物濫用121人，106年減為64人，是目前校園春暉專案輔導陪伴和關懷的對象。他說，數據統計呈下降趨勢，不過，教育局仍持續宣導識毒、拒毒和反毒，盼校園是乾淨無毒的環境。

「無毒高雄、愛與關懷」校園反毒諮詢服務團在瑞豐國小成軍，教育局提供高中、國中及小學3級學校新興毒品教具，仿真教輔具有K他命、搖頭丸、神仙水，還有咖啡包、果凍、跳跳糖等，還有被摻入Ｋ他命的仿真「彩虹菸」等，讓仿真新興毒品做為學校宣導防制的態樣。