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中央社

反毒先識毒 仿真毒品教具進校園教學

中央社2018/01/04 15:57
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者王淑芬高雄4日電）這是「K他命」、「神仙水」，一樣樣仿真毒品，還有咖啡包、跳跳糖等，都是警方緝毒查獲流通品的態樣。高雄市教育局今天成立「無毒高雄、愛與關懷反毒諮詢服務團」，以仿真毒品宣導識毒、拒毒、反毒。

高雄市教育局軍訓室主任韓必誠告訴中央社記者，統計105年高中以下學生藥物濫用121人，106年減為64人，是目前校園春暉專案輔導陪伴和關懷的對象。他說，數據統計呈下降趨勢，不過，教育局仍持續宣導識毒、拒毒和反毒，盼校園是乾淨無毒的環境。

「無毒高雄、愛與關懷」校園反毒諮詢服務團在瑞豐國小成軍，教育局提供高中、國中及小學3級學校新興毒品教具，仿真教輔具有K他命、搖頭丸、神仙水，還有咖啡包、果凍、跳跳糖等，還有被摻入Ｋ他命的仿真「彩虹菸」等，讓仿真新興毒品做為學校宣導防制的態樣。

范巽綠說，為讓毒品遠離校園，不再危害學子，反毒諮詢服務團將投注更多人力與資源做校園反毒預防、關懷處遇與輔導，尤其要防範學生因好奇接觸毒品，協助學生遠離可能施用或接觸毒品的危險因子，並輔導困難個案重建生活秩序。

軍訓室表示，校園藥物濫用有逾8成為K他命，其餘才是安非他命，其中進修班學生占約3成，濫用者以誤食或是同儕引誘居多。1070104

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