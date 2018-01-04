廣編／日本賣爆百款神品快閃入境8小時

年關將近，越是大家瘋狂購物的時候，近半年來日幣貶值，很多民眾會找代購買日本商品，而最近坊間討論度最高的賣爆神品有日本主婦人手１支的全能平底鍋，無油無水還可以烤麵包紅遍台灣媽圈，美妝類則以@COSME美妝大賞暢銷排行的早安面膜、逆齡原液更是名列最想代購排行榜二、三名，但真的要小心風險，若找到信用不好的代購商，更有可能買到假貨，或是賣家說商品卡在海關，錢完全拿不回來。

免飛日本，1/6衝華山整整8小時日本好物夢幻價，在日本生活過10餘年，同時也是料理達人作家—濤媽為解決代購容易造成的相關問題，並讓更多人可以免飛日本，用更安心的方式就可以買到與日本連線的同步價格，創辦了【Taobaby濤寶日記】日本母嬰用品、日本生活好物平台，且為了滿足台灣民眾能在年前可以更優惠的價格一次買到日本最夯的熱門商品，特別往返日本多次與各品牌溝通爭取，於2018跨年後的第一個週末(1/6)在台北華山文化創意園區，盛大舉辦「濤媽女人節-2018一起購好運」活動，當日集結近百樣日本當紅商品，限定快閃特惠４折起，現場日本商品迷絕不能錯過。