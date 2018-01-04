北港清道整頓交通 春節遊客更順暢

（中央社記者葉子綱雲林縣4日電）北港朝天宮是朝拜媽祖聖地，香客絡繹於途，但是去過北港的遊客都有停車不便的經驗，北港鎮公所與警方今天聯手執行「清道專案」整頓交通，有路霸、強銷金紙者將依法開罰。

北港朝天宮香火鼎盛，每年香客不斷，尤其是農曆1月春節、3月媽祖誕辰時期，更是人潮如織，不過公有停車場無法滿足需求，住戶或商家的門口成了車輛爭停空間，衍生路霸情況，引人詬病。

北港鎮公所和雲林縣警察局北港分局，今天召開「春節期間交通維持研討會」，相關單位共商對策尋求解方，希望多管齊下，解決長期為人詬病的路霸問題。