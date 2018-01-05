全國第一所長照衛福整合在線西　魏明谷：建置彰化長照網

彰化縣積極向中央爭取前瞻基礎建設-整建長照衛福據點計畫，第一個最完整的多功能長照服務大樓興建工程，4日在線西鄉民務服務站廣場舉行啟動典禮，彰化縣長魏明谷說，全面建置彰化縣長照服務據點，建構「找得到、看得到、用得到」的長照服務網絡。

彰化縣老年人口日益增加，截至2017年底65歲以上就高佔15%以上，對社會與家庭都將帶來影響，魏明谷強調，為因應老年、高齡化社會的到來，特別成立「前瞻城鄉建設」推動委員會，推展把公共服務據點整備、整建長照衛福據點等計畫，彙整十多個相關局處，盤點並實地訪查各鄉鎮社區、老人活動中心、閒置公有空間與土地，以落實推動「長照2.0」。

中央核定補助彰化縣興建或改建為鄉鎮市立長照中心21案，合計補助款3億5,609萬6,000元。魏明谷主持線西鄉多功能長照服務大樓，致詞表示，彰化縣是長壽縣，65歲以上約20萬人，90歲以上5,559人，百歲人瑞多達220人，非常需要長照與日照機構，縣府討回線西鄉民眾服務站，獲中央補助6,300萬，縣府自籌700萬，共計約7,000萬工程興建經費，為鄉民打造多功能長照服務大樓，給偏鄉長者更好的生活品質。



▲彰化縣衛生局在彰化縣線西鄉衛生所前廣場辦理「線西鄉前瞻基礎建設-整建長照衛福據點啟動會」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.01.04）

魏明谷說，改建衛生所作為長照服務中心，從偏鄉著手，選定線西鄉、鹿港鎮及溪州鄉的較為老舊衛生所，線西鄉是第一站，第二站鹿港鎮、第三站溪州鄉，陸續擴展到彰化縣26個鄉鎮市，希望每個鄉鎮都有一座長照大樓照護彰化縣長者。

線西鄉衛生所暨長照服務大樓約1302.79坪，未來服務內容包括長照、社區醫療、老人健康促進、衛生所預防保健等，地下一樓停車場，一樓除了衛生所業務，長照的有不老健身房、老人健康促進、預防注射；二樓為小規模多機能空間，有居家服務支援中心、臨時住宿、日間照護空間與衛生所行政空間；三樓為長照C據點、老人健康促進空間，有短時數照顧服務或喘息服務（臨托服務）、營養餐飲服務（共餐或送餐）、預防失能或延緩失能服務。