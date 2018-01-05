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迎接13日嘉義集團結婚　城隍廟金鏟子好孕祈福儀式

記者郭政隆、邱嘉琪╱嘉義報導2018/01/05 18:58
▲「金鏟子好孕祈福」儀式，由民政處處長吳芯榆（圖中）與城隍廟董事長賴永川（圖右）共同祈福主持。（圖／記者邱嘉琪攝 , 2018.01.05）
▲「金鏟子好孕祈福」儀式，由民政處處長吳芯榆（圖中）與城隍廟董事長賴永川（圖右）共同祈福主持。（圖／記者邱嘉琪攝 , 2018.01.05）

嘉義巿政府13日將在嘉義林管處車庫園區舉行集團結婚，為祝福新人幸福美滿並早生貴子，特地情商嘉邑城隍廟贊助金鏟相送，並加上註生娘娘的加持，還有紅棗、花生、桂圓、緣粉的助力之下，祈求「鏟子」帶來「產子」好運。

國定古蹟嘉義市城隍廟奉祀的註生娘娘十分靈驗，來自八方信眾前來求子如願，其中添香油錢後擲一聖杯拿得金鏟，再自備春花兩支、緣粉一份，白花求子、紅花求女之例最為人津津樂道。

嘉義巿政府在嘉邑城隍廟的贊助下，就準備了精緻的精裝金鏟子，即將送給參加13日集團婚禮的新人，特別於5日於城隍廟舉行「金鏟子好孕祈福」儀式，民政處處長吳芯榆與城隍廟董事長賴永川拿香祈求，保祐集團婚禮圓滿，新人早生貴子。　


▲嘉義巿政府集團結婚新人，即將獲贈金鏟、紅棗、緣粉等好孕加持好物。（圖／邱嘉琪攝 , 2018.01.05）

處長吳芯榆指出，「鏟子」象徵「產子」，當天參加集團結婚的新人，除了金鏟外，還加贈緣粉及裝袋的桂圓、花生、瓜子、紅棗、春仔花等加持，並在註生娘娘的庇祐下都能心想事成，早日好「孕」到，一方面也能增產報國，提升生育率。

城隍廟董事長賴永川表示，拿到的金鏟選良辰吉時置於床底或擺飾在房間，正面主求男，背面主求女，祝福獲金鏟護持的新人們家中早日有新成員來報到。

 

 

關鍵字嘉義市嘉邑城隍廟集團結婚
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