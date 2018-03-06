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政治

大陸軍費五兆　賴清德：不是預算高　就可以打勝仗

記者陳弘志／台北報導2018/03/06 10:11
▲行政院長賴清德6日在立法院接受總質詢時表示，不是軍備預算多，就可以打勝仗。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.06）
▲行政院長賴清德6日在立法院接受總質詢時表示，不是軍備預算多，就可以打勝仗。（圖／記者陳明安攝 , 2018.03.06）

中國大陸公布今年軍事預算高達新台幣五兆多元，軍備預算增幅再多 8.1％。行政院長賴清德今(6)日在立法院接受總質詢時表示，不是軍備預算多，就可以打勝仗。

民進黨立委邱志偉質詢時指出，中國軍備預算今年增幅 8.1%，經費相當於新台幣五兆多元。反觀台灣軍備經費不到 GDP 的 3%，只有三千三百億元，大陸的軍事預算比台灣多了 16 倍，請問如何因應。

國防部長嚴德發表示，兩岸的國防預算不對稱，但是雙方的軍事戰略不同。我方戰略是「防衛固守、重層嚇阻」，依據戰略構想，實施不對稱作戰，以小博大。我方會善用台灣海峽的天然屏障，並強化監偵，力求保存戰力，以確保後續戰備守勢。

行政院長賴清德答詢表示，從歷史上來看，不見得軍事預算高，就會打勝仗，否則許多歷史就被改寫了。

賴清德說，我方在戰略上是防衛固守，實施不對稱戰爭。未來政府在國防預算上也會增加，每年都會增加預算。蔡英文總統已經指示，如果預算編列不足，可以用特別預算。賴清德說，在外交的部分，目前國際局勢對台灣有利，相信委員很清楚。

在大陸爭取台灣人心方面，賴清德說，對於中共對台實施 31 項惠台政策，他會請團隊檢討，提出因應對策，但中國大陸最終的目標就是併吞台灣，希望國人了解。

關鍵字國防賴清德防衛固守不對稱作戰
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