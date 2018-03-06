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全大運首納電競 比拚英雄聯盟爐石戰記

中央社2018/03/06 11:58
中央社 生活 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北6日電）全國大專校院運動會今年將在中央大學舉行，電子競技首度列為全大運的選辦項目，參賽選手將以「英雄聯盟」和「爐石戰記」兩種電玩遊戲同場較勁。

中央大學今天發布新聞稿表示，107年全國大專校院運動會將於4月28日至5月2日在中央大學登場，今年全大運比賽共20個項目，預估參賽選手將突破1萬6000人次，規模達歷年之最；而聖火將首次在鄒族神聖的戰祭文化中點燃，並從海拔2862公尺高的鹿林天文台開始傳遞。

中央大學校長周景揚表示，中大睽違30年再度承辦全大運，加上今年適逢中央大學在中壢建校滿50週年，更是意義非凡；中央大學也發揮桃園龍頭學校的角色，以「區域聯盟」的理念，邀請新北市政府、桃園市政府、國立體育大學、中原大學、元智大學、平鎮高中等10單位共同協辦。

電子競技近年來受到全球矚目，體育署也首度將電競列為全大運的選辦項目，分為個人賽（英雄聯盟）和團體賽（爐石戰記）。

107年全大運執行長吳瑞賢表示，一般電競選手多在17至24歲，正值大學黃金時期，亞洲國家、東方人水準相對較高，目前已有大專院校推出相關學程，產業影響層面大，未來產值更不容忽視。

吳瑞賢指出，中央大學希望以「教育」角度出發，協助訓練人才和教育推廣，因為這項運動不僅要注重選手的培養，還包括教練、團隊經理、訓練過程、戰略擬定、選手就業、未來產值等都需納入考量，是相當具有競爭力的運動項目。（編輯：梁君棣）1070306

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