影／開槍制止大宗毒品交易　警查獲500多公克毒品

花蓮縣警局刑警大隊與港務警察總隊花蓮分隊昨（5日）晚聯手查緝時，遭嫌犯開車衝撞，員警開2槍示警後，嫌犯束手就逮。總計查獲500多公克的海洛因及安非他命毒品，為花蓮半年來單次查獲毒品數量最多的一次。
花蓮縣警局執行「安居緝毒專案」，打擊「社區型中小盤毒販及其販毒網」後，積極辦案，日前深入追查1名林姓毒品通緝犯，並得知5日晚間疑似將進行毒品交易，組成專案小組前往查緝。
林嫌於毒品交易完後發現警車趨前攔截，發現無路可退後，竟瘋狂倒車直接衝撞警方偵防車，造成偵防車車頭嚴重凹陷水箱破裂冒煙，情況急迫之際警方擊發2槍後始順利制伏犯嫌，並於當場查獲另名毒品交易呂姓犯嫌，扣得一、二毒品海洛英安非他命50多公克等。嫌犯被逮時還狡辯沒有意圖要衝撞員警，被警方斥責。
▲花蓮縣警局配合實施「安居緝毒執行專案」，5日晚間查獲半年來最大宗毒品交易案，扣得第一級毒品海洛因307.5公克、第二級毒品安非他命271.2公克。（圖／花蓮縣警局提供）
▲經警詢後將林、呂等嫌依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送臺灣花蓮地方法院檢察署偵辦，警方也擴大追查毒品來源。（圖／花蓮縣警局提供）
花蓮縣警局刑警大隊副大隊長韓修愛表示，從嫌犯身上起出50多公克海洛因及安非他命外，在徵得嫌犯同意後，在嫌犯住處搜出合計500多公克的海洛因及安非他命，市價超過上百萬元，是今年開春以來，最大宗的毒品交易案。
全案警訊後，將林姓及呂姓嫌犯依違反毒品危害防制條例、妨害公務等罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，並積極擴大追查毒品來源。
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