影／開槍制止大宗毒品交易　警查獲500多公克毒品

花蓮縣警局刑警大隊與港務警察總隊花蓮分隊昨（5日）晚聯手查緝時，遭嫌犯開車衝撞，員警開2槍示警後，嫌犯束手就逮。總計查獲500多公克的海洛因及安非他命毒品，為花蓮半年來單次查獲毒品數量最多的一次。

花蓮縣警局執行「安居緝毒專案」，打擊「社區型中小盤毒販及其販毒網」後，積極辦案，日前深入追查1名林姓毒品通緝犯，並得知5日晚間疑似將進行毒品交易，組成專案小組前往查緝。

林嫌於毒品交易完後發現警車趨前攔截，發現無路可退後，竟瘋狂倒車直接衝撞警方偵防車，造成偵防車車頭嚴重凹陷水箱破裂冒煙，情況急迫之際警方擊發2槍後始順利制伏犯嫌，並於當場查獲另名毒品交易呂姓犯嫌，扣得一、二毒品海洛英安非他命50多公克等。嫌犯被逮時還狡辯沒有意圖要衝撞員警，被警方斥責。