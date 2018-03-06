B2B電商高峰會　新北協助企業搶攻商機

新北市長朱立倫今（6）日表示，21世紀是新製造、新貿易的時代，過去都是透過傳統的貿易方式，但隨著電商時代來臨，B2B、B2C已成為生活的一部分，尤其B2B占整個貿易額的90％；新北市有各類型的企業，市府鼓勵企業在面對新的數據時代，要用新的貿易方式，讓製造升級、商業及貿易的模式轉型。

新北市政府與全球最大的B2B電商平台阿里巴巴國際交易市場，將於今年3月14日至15日合作舉辦「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」；會中除邀集電商專家講述發展趨勢，也邀請成功轉戰電商的企業分享實戰經驗，鼓勵更多企業一起搶占全球商機。

朱立倫指出，新北市繼與全球電子商務龍頭Amazon旗下的雲端運算公司亞馬遜AWS合作，並於台北遠東通訊數位園區設立聯合創新中心後，這次再與阿里巴巴B2B合作，希望未來新北市能有更多的中小企業加入電商平台，迎接新時代的挑戰。

經發局說，「2018台灣B2B電商高峰會暨十大網商決賽」，第一天的高峰會將邀請兩岸電商大師、阿里研究院顧問梁春曉及台灣電子商務專家盧希鵬等人，從互聯網、C2B、客製化量產等面向，剖析B2B跨境電商的未來發展趨勢；第二天的十大網商決賽，將邀集橫跨機械、紡織、鋼鐵、石化、零組件等領域的十大網商進行經驗分享與頒獎。

新北有包括專攻頭皮護理及洗髮精的美科實業有限公司、生產塑膠模具的通產工業有限公司，以及製造車用儀表板的瑞克儀錶有限公司3家企業獲獎，是全國獲獎最多的單一城市；新北市也將規畫與日本、東南亞及美國的電子商務平台攜手，協助企業透過電商強化外貿的競爭力，迎向全球商機。