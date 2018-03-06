終於可以在後院合法養雞了 多倫多試行

多倫多大多數人家都有後院，以前若在後院養雞被人舉報，不但雞舍會被拆除，還要罰款。「後院能不能養雞」的爭議，吵吵鬧鬧多年後，市議會終於在去年10月，以23票比14票，表決通過了為期3年的試行計劃。

這項計劃在多倫多市內4個地區試行，而且規則多多：只能飼養至少4個月大的母雞，不是拿來吃掉，而是生產雞蛋供自家食用，雞蛋不得出售或送人，不得養公雞，還必須接受定期檢查。

（中央社記者胡玉立多倫多5日專電）養雞，在台灣不是什麼新鮮事，但是在加拿大多倫多，歷經多年的市議會辯論，才總算通過「後院養雞」試行計劃，准許部分地區市民自3月起註冊參加。

市議員米哈維（Joe Mihevc）向「多倫多星報」表示，溫哥華、芝加哥、紐約、洛杉磯等大城，都准許市民在後院養雞，多倫多現在也加入其中，「這對推動都市農業來說，是很重要的發展。」

過去，反對後院養雞的人士指稱，雞可能將沙門氏菌等傳染病傳給人類，也可能產生噪音和氣味；若缺乏適當照顧，也將危害動物福祉。

但「都市農夫：城市食品生長歷險記」一書作者強生（Lorraine Johnson）指出，母雞很適合都市環境，許多行為問題是在大規模、擁擠的工業化農業情況下產生，在安靜的後院並不存在這些問題。

強生說，「後院養雞好處多多，它們是很棒的生物，很有趣、蛋也很好吃。」

不過，強生也強調，想在自家後院養雞，需要設想之處和要養狗一樣多。除了必須按照市府要求，建造可以防水、上鎖的棲息小屋之外，還必須管理好飼料，避免引來浣熊、狐狸等有害動物。

有鑑於多倫多冬天又冷又長，現在已有農場順勢推出「租雞」服務，讓大多倫多地區客戶可自5月至10月「租用」2到4隻母雞，還附帶飼料、教學和雞隻接送服務。（編輯：王同禹）1070306